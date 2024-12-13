Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler und Produktmanager, das zeigt, wie unser AI-Release-Notes-Generator nahtlos mit GitHub integriert wird, um Automatisierungsfunktionen zu nutzen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen der Integration und einer autoritativen AI-Sprachüberlagerung, die durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird.

Video Generieren