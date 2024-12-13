Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Video vor, das für vielbeschäftigte Compliance-Beauftragte konzipiert ist und zeigt, wie ein KI-Regulationserklärungs-Generator komplexe Vorschriften vereinfacht. Der visuelle Stil sollte professionell und minimalistisch sein, mit klaren Grafiken, die die wichtigsten Vorteile hervorheben, während die Audioausgabe eine selbstbewusste, artikulierte Stimme bietet, die verständliche Zusammenfassungen komplexer Rechtstexte liefert. Dieses wirkungsvolle Video kann mühelos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden, um dichte Inhalte in leicht verständliche Erklärungen zu verwandeln.

