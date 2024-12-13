KI-Rekrutierungsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Einstellungsinhalte

Revolutionieren Sie die Talentakquise mit scroll-stoppenden Rekrutierungsvideos, die leistungsstarke KI-Avatare nutzen, um Top-Kandidaten zu begeistern.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das zeigt, wie HR-Teams ihren Einstellungsprozess mit einem KI-Rekrutierungsvideo-Generator revolutionieren können. Zielgruppe sind HR-Profis und Recruiter, mit einem schnellen, inspirierenden visuellen Stil, der lebendige Clips der Unternehmenskultur und eine optimistische, professionelle Stimme umfasst. Heben Sie die Effizienz der Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen hervor, um schnell Rekrutierungsvideos zu produzieren, die Top-Talente anziehen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein poliertes 45-sekündiges Erklärvideo vor, das für Spezialisten im Bereich Talentakquise und Marketingteams entwickelt wurde und sich auf die Kraft von Arbeitgebermarkenvideos konzentriert, die mit KI erstellt wurden. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit verschiedenen KI-Avataren, die verschiedene Unternehmensabteilungen vorstellen, begleitet von einer ruhigen und beruhigenden Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens KI-Avatare unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten bieten, um die einzigartige Identität einer Marke perfekt darzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein freundliches 60-sekündiges Tutorial-Video, das sich an kleine bis mittelständische Geschäftsinhaber und Recruiter richtet, die neu in der Videoproduktion sind, und zeigen Sie, wie ein KI-Videogenerator den Prozess vereinfacht. Verwenden Sie einen zugänglichen visuellen Stil mit ansprechenden animierten Grafiken und einer begeisterten Stimme, um komplexe Funktionen einfach erscheinen zu lassen. Betonen Sie, wie HeyGens automatische Untertitel/Captioning maximale Reichweite für Rekrutierungsvideos auf sozialen Medienplattformen sicherstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für Content-Ersteller und HR-Manager, das die nahtlose Umwandlung von Stellenbeschreibungen in fesselnde Rekrutierungsvideos veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit lebendigen Texteffekten auf dem Bildschirm, die in professionelle Videoclips übergehen, unterstützt von einer motivierenden Stimme. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion von Skripten und die hochwertige Sprachgenerierung hervor, die eine schnelle Inhaltsproduktion ohne Kameraausrüstung ermöglicht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie KI-Rekrutierungsvideo-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie mühelos überzeugende Rekrutierungsvideos und heben Sie Ihr Arbeitgeberbranding mit KI-gestützter Videoproduktion hervor, um effizient Top-Talente anzuziehen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Skripts für das Rekrutierungsvideo. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Botschaften für die Talentakquise. Sie können dann Ihr Skript verwenden, um Ihr Video zu erstellen, was erheblich Zeit bei der Videoproduktion spart.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Vorlage
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer KI-Avatare und professioneller Vorlagen wählen. Diese Elemente helfen Ihnen, scroll-stoppende Videos zu erstellen, die Ihr Arbeitgeberbranding widerspiegeln.
3
Step 3
Fügen Sie Anpassungen und Sprachübertragungen hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video weiter, indem Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke hinzufügen. Generieren Sie ansprechende Sprachübertragungen, um Ihre Botschaft klar zu übermitteln und sicherzustellen, dass Ihre Rekrutierungsvideos bei den Kandidaten Anklang finden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr KI-Rekrutierungsvideo, indem Sie automatische Untertitel generieren, und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für Plattformen wie soziale Medien geeignet sind. Dies macht Ihre Arbeitgebermarkenvideos zugänglich und wirkungsvoll.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie das Onboarding und die Schulung von Kandidaten

Entwickeln Sie personalisierte KI-Videos für ein reibungsloses Onboarding und kontinuierliche Kompetenzentwicklung, um die Bindung und das Engagement neuer Mitarbeiter zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Rekrutierungsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Rekrutierungsvideo-Generator, der Textskripte in professionelle Videos umwandelt. Benutzer können aus einer Vielzahl von KI-Avataren wählen und realistische Sprachübertragungen generieren, was den Videoproduktionsprozess für die Talentakquise erheblich vereinfacht.

Kann HeyGen helfen, unser Arbeitgeberbranding durch maßgeschneiderte Videos zu verbessern?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Unternehmen, wirkungsvolle Arbeitgebermarkenvideos mit umfangreichen Anpassungsoptionen zu erstellen. Sie können vorgefertigte Vorlagen nutzen, das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren und sicherstellen, dass jedes Video Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegelt.

Welche Funktionen machen HeyGens KI-Videogenerator effektiv für die Ansprache von Zielgruppen?

HeyGens KI-Videogenerator ist darauf ausgelegt, scroll-stoppende Videos zu produzieren, indem er Funktionen wie automatische Untertitel und vielseitige Größenanpassung des Seitenverhältnisses bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte zugänglich und für verschiedene Plattformen optimiert sind, um die Aufmerksamkeit des Publikums effektiv zu erfassen.

Ist es einfach, hochwertige Videos mit HeyGen ohne Vorkenntnisse zu produzieren?

Ja, HeyGen macht die professionelle Videoproduktion für jeden zugänglich, unabhängig von Vorkenntnissen. Mit intuitiven Tools, einer umfangreichen Mediathek und einer Auswahl an KI-Avataren können Sie schnell polierte Videos von Grund auf oder mit vorgefertigten Vorlagen erstellen.

