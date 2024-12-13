AI-Rekrutierungsanzeigen-Video-Maker: Top-Talente anziehen

Erstellen Sie leistungsstarke Video-Stellenbeschreibungen, die bei Kandidaten Anklang finden, indem Sie leistungsstarke AI-Avatare für eine persönliche Note nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das sich an kleine bis mittelständische Unternehmer und Einstellungskoordinatoren richtet und die Einfachheit der Produktion professioneller Rekrutierungsvideos demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und freundlich sein, indem 'Text-zu-Video aus Skript' verwendet wird, um schnell ansprechende Video-Stellenbeschreibungen zu erstellen. Fügen Sie fröhliche Hintergrundmusik und klar gesprochenen Text hinzu, um die Leichtigkeit der effektiven Kommunikation offener Stellen und der Unternehmenskultur hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 60-Sekunden-Video für Marketingagenturen und Social-Media-Recruiter, das zeigt, wie man aufmerksamkeitsstarke Einstellungsanzeigen für verschiedene Plattformen erstellt. Der visuelle Stil sollte schnell und visuell ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text, während 'Untertitel' für maximale Zugänglichkeit und Engagement in Social-Media-Recruiting-Kampagnen integriert werden. Eine überzeugende, professionelle Stimme sollte den Zuschauer durch die Vorteile führen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein elegantes 30-Sekunden-Video für Unternehmensrecruiter und Talentakquisitionsteams, das den optimierten Prozess eines AI-Video-Makers betont. Der visuelle Stil sollte effizient und sauber sein und die Einfachheit der Nutzung von HeyGen's 'Vorlagen & Szenen' hervorheben, um schnell hochwertige Rekrutierungsinhalte zu erstellen und die Workflow-Automatisierung zu verbessern. Der Ton sollte einen klaren, instruktiven Ton beibehalten, der sich auf Geschwindigkeit und Effektivität konzentriert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Rekrutierungsanzeigen-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Rekrutierungsvideos mit AI, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke mit professionellen, ansprechenden Inhalten zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren AI-Avatar
Entwerfen Sie Ihre Stellenbeschreibung oder Rekrutierungsnachricht und wählen Sie aus einer vielfältigen Galerie von AI-Avataren, um Ihr Unternehmen zu repräsentieren und Ihrem Video eine professionelle und ansprechende Präsenz zu verleihen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Markenelemente an
Integrieren Sie nahtlos das Logo Ihres Unternehmens, die Markenfarben und spezifische visuelle Assets mit Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Rekrutierungsvideo perfekt zu Ihren Arbeitgeber-Branding-Videos passt.
3
Step 3
Generieren Sie Ihr Video mit Voiceover
Verwandeln Sie Ihr Skript in ein dynamisches Rekrutierungsvideo, indem Sie AI nutzen, um hochwertige professionelle Voice-overs und überzeugende visuelle Inhalte zu produzieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Rekrutierungsvideo
Finalisieren Sie Ihre ansprechenden Rekrutierungsvideos und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für nahtlose Verteilung über alle sozialen Medien und Jobplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Arbeitgeber-Branding mit Video

Erstellen Sie ansprechende Videos, um Ihre Unternehmenskultur und Mitarbeiterberichte zu präsentieren und ideale Kandidaten für Ihr Team zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von AI-Rekrutierungsanzeigenvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle AI-Rekrutierungsanzeigenvideos zu erstellen, indem fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie genutzt werden, um Ihre Skripte in überzeugende visuelle Erzählungen für Ihre Einstellungsanzeigenkampagnen zu verwandeln.

Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Erstellung ansprechender Rekrutierungsvideos?

HeyGen's vielfältige AI-Avatare erwecken Ihre Rekrutierungsvideos zum Leben und bieten eine dynamische und nachvollziehbare Möglichkeit, Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren und Ihre Arbeitgeber-Branding-Videos zu verbessern, ohne Schauspieler oder aufwendige Produktionen zu benötigen.

Kann HeyGen mir helfen, schnell hochwertige Einstellungsanzeigen zu erstellen?

Absolut. HeyGen bietet eine intuitive Plattform mit anpassbaren Videovorlagen und professionellen Voice-overs, die es Ihnen ermöglichen, gewinnende Videoanzeigen für die Rekrutierung effizient und effektiv zu produzieren.

Wie unterstützt HeyGen vielfältige Inhalte für Rekrutierung und Arbeitgeber-Branding?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, verschiedene Arten von Inhalten zu erstellen, von ansprechenden Arbeitgeber-Branding-Videos und detaillierten Video-Stellenbeschreibungen bis hin zu wirkungsvollem UGC-Content für Social-Media-Recruiting, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft die richtigen Kandidaten erreicht.

