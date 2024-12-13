HeyGen ermöglicht es Ihnen, fertige Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen herunterzuladen, die für die plattformübergreifende Verbreitung optimiert sind. Erstellen Sie mühelos scroll-stoppende Reels und professionelle Video-Rundgänge, um sie in sozialen Medien und auf MLS-Plattformen zu teilen und so ein breiteres Publikum zu erreichen.