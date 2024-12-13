AI Immobilien-Listing-Video-Maker: Erstellen Sie professionelle Immobilienvideos

Erstellen Sie professionelle Video-Rundgänge in Minuten ohne Aufwand. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion macht die schnelle Videoproduktion mühelos.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine 45-sekündige fotorealistische Video-Tour, die auf Immobilienprofis zugeschnitten ist, die Luxusimmobilien vermarkten. Das Video sollte einen anspruchsvollen, filmischen visuellen Stil mit eleganter Musik haben, HeyGen's AI-Avatare nutzen, um die Immobiliendetails zu präsentieren, und nahtlos individuelles Branding für ein Premium-Gefühl integrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 15-sekündiges, scroll-stoppendes Reel, das für Immobilienvermarkter entwickelt wurde, um das Engagement in sozialen Medien für ein neues Angebot zu steigern. Der visuelle Stil sollte dynamisch und vertikal sein, mit schnellen Schnitten und eingängiger Hintergrundmusik, mit automatischen Untertiteln von HeyGen, um die Zugänglichkeit und Wirkung auf Plattformen wie Instagram zu gewährleisten, ideal für den schnellen Konsum.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Immobilien-Highlight-Video mit dem AI-Immobilien-Listing-Video-Maker, ideal für Immobilienprofis, die keine Filmaufnahmen benötigen. Das Video sollte einen informativen und detaillierten narrativen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch ein warmes, einladendes Text-zu-Video aus Skript-Voice, das jeden Raum erklärt, und die Unterstützung von Medienbibliotheken/Stock, um statische Fotos in eine ansprechende Präsentation für potenzielle Käufer zu verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI Immobilien-Listing-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Immobilienfotos in professionelle Video-Rundgänge, die Käufer fesseln und Ihre Listings verbessern, ganz ohne Filmaufnahmen.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Immobilienfotos hoch
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer hochwertigen Immobilienbilder. Unsere Plattform nutzt AI, um Ihre Fotos zu analysieren und geeignete vorgefertigte Vorlagen vorzuschlagen, die Ihnen helfen, schnell beeindruckende Immobilienvideos zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Listing-Details hinzu
Bereichern Sie Ihr Video, indem Sie wichtige Immobilieninformationen hinzufügen. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um überzeugende Beschreibungen und Highlights für jeden Abschnitt Ihrer Immobilien-Listing-Videos einzufügen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr individuelles Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video, um Ihre Markenidentität widerzuspiegeln. Wenden Sie individuelles Branding an, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Video-Rundgänge konsistent und einprägsam sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald das Video fertig ist, exportieren Sie Ihr AI-generiertes Video in verschiedenen Formaten, die für jede Plattform geeignet sind. Nutzen Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um Ihre Immobilienvideos nahtlos in sozialen Medien und auf MLS-Plattformen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie den Erfolg von Maklern und Testimonials

Entwickeln Sie professionelle Videos, die erfolgreiche Verkäufe und Kundenreferenzen hervorheben, um Vertrauen aufzubauen und neue Kunden zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle Immobilienvideos zu erstellen?

HeyGen's AI Video Generator für Immobilien-Listings ermöglicht es Ihnen, schnell Videos in professioneller Qualität zu produzieren. Sie können vorgefertigte Vorlagen nutzen, Fotos hochladen und Text und Musik anpassen, um immersive, filmische Videos zu erstellen, die mehr Käufer anziehen.

Eliminiert HeyGen die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen in der Immobilienvideoproduktion?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Immobilienvideos. Mit unserer Plattform können Sie statische Bilder in dynamische Video-Rundgänge verwandeln, wodurch die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen und umfangreicher Videoerfahrung entfällt.

Kann ich das Branding und den Stil meiner Immobilienmarketingvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, den Stil und das Format Ihres Videos anzupassen, einschließlich Logos, Farben und vorgefertigter Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Immobilien-Listing-Videos Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegeln.

Welche Ausgabemöglichkeiten bietet HeyGen für professionelle Video-Rundgänge?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fertige Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen herunterzuladen, die für die plattformübergreifende Verbreitung optimiert sind. Erstellen Sie mühelos scroll-stoppende Reels und professionelle Video-Rundgänge, um sie in sozialen Medien und auf MLS-Plattformen zu teilen und so ein breiteres Publikum zu erreichen.

