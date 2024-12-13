Stellen Sie sich vor, Sie erstellen mühelos überzeugende Inserate in nur wenigen Augenblicken! Dieses 45-sekündige Video richtet sich an Immobilienmakler und zeigt, wie unser KI-Immobiliengenerator ihren Arbeitsablauf vereinfacht. Visuell besticht es durch elegante, moderne Animationen, die die schnelle Inhaltserstellung hervorheben, begleitet von einem lebhaften, professionellen Voiceover. HeyGens Text-zu-Video-Funktion macht die Produktion dieser Art von wirkungsvollem Marketinginhalt zum Kinderspiel.

Video Generieren