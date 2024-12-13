KI-Immobiliengenerator: Perfekte Inserate schnell erstellen

Ermöglichen Sie Immobilienmaklern und -verwaltern, fesselnde Inserate mit KI-generierten Beschreibungen zu erstellen und die Reichweite mit leistungsstarken Vorlagen und Szenen zu erweitern.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen mühelos überzeugende Inserate in nur wenigen Augenblicken! Dieses 45-sekündige Video richtet sich an Immobilienmakler und zeigt, wie unser KI-Immobiliengenerator ihren Arbeitsablauf vereinfacht. Visuell besticht es durch elegante, moderne Animationen, die die schnelle Inhaltserstellung hervorheben, begleitet von einem lebhaften, professionellen Voiceover. HeyGens Text-zu-Video-Funktion macht die Produktion dieser Art von wirkungsvollem Marketinginhalt zum Kinderspiel.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Immobilienverwalter, steigern Sie Ihr Portfolio mit hochwertigen Inhalten! Dieses 60-sekündige Anleitungsvideo zeigt, wie unser Generator für Immobilienbeschreibungen Ihnen ermöglicht, fesselnde Beschreibungen sofort zu erstellen. Der visuelle Stil ist dynamisch und effizient, mit schnellen Schnitten und eingeblendeten Texten, um Geschwindigkeit und Qualität zu betonen, untermalt von inspirierender Hintergrundmusik. Mit den KI-Avataren von HeyGen verleiht dieses Video einer technischen Demonstration eine menschliche Note.
Beispiel-Prompt 2
Entdecken Sie die Kraft eines KI-gestützten Tools, um Ihre Immobilieninserate und Inhaltserstellung zu revolutionieren! Dieser lebendige 30-sekündige Spot ist für Immobilienprofis gedacht, die sich abheben möchten. Visuell erwarten Sie helle, ansprechende Szenen, die verschiedene Vorlagenoptionen und kreative Ergebnisse präsentieren, begleitet von einem freundlichen, begeisterten Voiceover. Die Vorlagen- und Szenen-Funktion von HeyGen ermöglicht endlose kreative Möglichkeiten in der Videoproduktion.
Beispiel-Prompt 3
Sind Sie es leid, beim Erstellen von Immobilienbeschreibungen eine Schreibblockade zu haben? Unser 50-sekündiges Video bietet eine klare Lösung für vielbeschäftigte Immobilienmakler und -maklerinnen. Es beginnt mit einem einfühlsamen Ton, der die Frustration des manuellen Schreibens darstellt, und geht dann in eine elegante, lösungsorientierte Demonstration unseres KI-Immobiliengenerators über. Die Audioaufnahme bietet ein beruhigendes, aber selbstbewusstes Voiceover, das für Klarheit sorgt. Mit der Voiceover-Generierung von HeyGen können Sie problemlos professionelle Erzählungen hinzufügen, um komplexe Funktionen zu erklären.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Immobiliengenerator funktioniert

Nutzen Sie unser KI-gestütztes Tool, um professionelle Immobilienbeschreibungen zu erstellen und nahtlos in ansprechende Videopräsentationen zu verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Inseratskript
Beginnen Sie, indem Sie wichtige Immobiliendetails in unser KI-gestütztes Tool eingeben. Es wird einen Entwurf für Ihre Immobilienbeschreibungen erstellen, der als Grundlage für Ihre Videoinhalte mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion dient.
2
Step 2
Anpassen und Verbessern
Verfeinern Sie den KI-generierten Text, um überzeugende Inserate zu erstellen und eine produktspezifische Sprache sicherzustellen. Nutzen Sie diesen polierten Inhalt, um eine natürliche und ansprechende "Voiceover-Generierung" für Ihr Inseratsvideo zu erstellen.
3
Step 3
Visualisieren Sie Ihre Immobilie
Erwecken Sie Ihre Immobilienbeschreibung zum Leben, indem Sie einen passenden KI-Avatar auswählen, der sie präsentiert. Kombinieren Sie das verfeinerte Skript und das Voiceover mit visuellen Elementen, um den Text in eine dynamische Immobilienführung zu verwandeln.
4
Step 4
Veröffentlichen Sie Ihr Video-Inserat
Sobald Ihr ansprechendes Video fertig ist, nutzen Sie die Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihre professionellen, hochwertigen Inhalte mit potenziellen Käufern und Mietern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessertes Agententraining zu KI-Tools

.

Verbessern Sie das Training für Immobilienmakler zur Nutzung von KI-Immobiliengeneratoren, indem Sie informative, ansprechende KI-Videos für ein besseres Lernen erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Immobilieninserate transformieren?

HeyGen ist ein KI-gestütztes Tool, das Ihre Immobilienbeschreibungen in ansprechende Videoinhalte umwandelt, indem es KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzt. Dies ermöglicht es Immobilienmaklern, überzeugende Inserate und hochwertige Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.

Vereinfacht HeyGen die Inhaltserstellung für Immobilienmakler?

Absolut. HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung für Immobilienmakler und -verwalter, indem es ihnen ermöglicht, schnell professionelle Videos aus ihren bestehenden Immobilienbeschreibungen zu erstellen. Unsere intuitive Plattform macht die Produktion hochwertiger Inhalte mühelos.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen für Immobilienbeschreibungs-Videos?

HeyGen ermöglicht die Erstellung vielfältiger kreativer Inhalte, indem Sie jede Immobilienbeschreibung in ein dynamisches Video mit KI-Avataren, Voiceover-Generierung und individueller Markenbildung verwandeln. Mit zahlreichen Vorlagen und einer umfangreichen Mediathek können Sie wirklich einzigartige und überzeugende Inserate erstellen.

Wie stellt HeyGen die professionelle Qualität für KI-generierte Immobilienbeschreibungen im Videoformat sicher?

HeyGen stellt die professionelle Qualität Ihrer KI-generierten Immobilienbeschreibungen sicher, indem es fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen und hochauflösende Voiceover-Generierung nutzt. Dies garantiert, dass Ihre Video-Immobilieninserate mit außergewöhnlicher Klarheit und Wirkung präsentiert werden, sodass Sie herausragende Inhalte erstellen können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo