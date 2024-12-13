KI-Trainingsgenerator: Erstellen Sie schnell fesselnde Kurse

Erstellen Sie komplette Schulungsprogramme mit interaktiven Quiz und mitreißenden Lektionen. Beschleunigen Sie die Kurserstellung mit Text-zu-Video aus Skript für dynamische Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für HR-Teams und L&D-Spezialisten bietet ein 60-sekündiges professionelles Erklärvideo mit einem klaren Design und einer selbstbewussten, erklärenden Stimme Details dazu, wie man mühelos "komplette Schulungsprogramme erstellen" kann. Es hebt die Leistungsfähigkeit von HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion hervor, um polierte, "KI-generierte Videos" zu produzieren, die komplexe Informationen klar und effizient vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Kleinunternehmer und individuelle Coaches können lernen, "interaktive Inhalte" zu erstellen, die bei ihrem Publikum ankommen, in einem hellen, modernen und schnellen 30-sekündigen Video mit einem energetischen Soundtrack. Dieser Clip zeigt, wie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" Benutzer mit "Anpassungsflexibilität" ausstattet, um schnell personalisierte Schulungsmodule zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Ein informatives 50-sekündiges Erklärvideo, mit einer ruhigen und detaillierten Stimme, richtet sich an E-Learning-Entwickler und Content-Ersteller und zeigt, wie man die "Kursentwicklungszeit erheblich reduzieren" kann. Dieses Video demonstriert die einfache Integration von "KI-Avataren" in HeyGen, um vielfältige und zugängliche "KI-gestützte Kursmaterialien" zu produzieren, die die globale Reichweite erhöhen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der KI-Readiness-Trainingsgenerator funktioniert

Erstellen Sie effizient maßgeschneiderte KI-Readiness-Trainingsprogramme. Nutzen Sie KI, um fesselnde Inhalte, interaktive Quiz und dynamische Videolektionen zu generieren, um Ihr Team auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Schulungskurs
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Thema angeben oder vorhandene Materialien hochladen. Unsere KI-gestützte Kursentwicklungsplattform erstellt einen ersten Entwurf Ihres KI-Readiness-Trainingsprogramms, einschließlich der Kernmodule und Lektionen.
2
Step 2
Fügen Sie fesselnde Elemente hinzu
Verfeinern Sie Ihre KI-Readiness-Inhalte, indem Sie interaktive Quiz, Wissensüberprüfungen und benutzerdefinierte Lernaktivitäten hinzufügen. Unser KI-Quiz-Builder hilft Ihnen, das Verständnis effektiv zu bewerten.
3
Step 3
Wählen Sie Videomodule aus
Erweitern Sie Ihre Schulung mit dynamischen Videolektionen. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um schriftliche Inhalte in fesselnde Videomodule für eine wirkungsvolle Vermittlung zu verwandeln.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Bereiten Sie Ihr komplettes KI-Readiness-Trainingsprogramm für die Verteilung vor. Exportieren Sie Ihren Kurs als SCORM-Paket für eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Learning Management System (LMS).

Klärung komplexer Schulungsthemen

Verwandeln Sie komplexe KI-Readiness-Konzepte in leicht verständliche und wirkungsvolle Videolektionen für ein klareres Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von fesselnden Online-Kursen und Schulungsprogrammen?

HeyGen fungiert als intuitiver KI-Kursgenerator, der den Prozess der Erstellung von fesselnden Online-Kursen und Schulungsprogrammen vereinfacht. Benutzer können KI-Avatare und die Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um schnell überzeugende Videoinhalte für ihre Lektionen zu produzieren, was die Kurserstellung effizienter macht.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von KI-Trainingsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsflexibilität zur Erstellung von KI-Trainingsvideos. Benutzer können KI-generierte Videos mit vielfältigen KI-Avataren erstellen und die Sprachgenerierung sowie integrierte Untertitel und Bildunterschriften nutzen, um professionellen und multiformatigen Lerninhalt zu produzieren, der auf ihre Marke zugeschnitten ist.

Wie kann HeyGen zur Erstellung von maßgeschneiderten Schulungsprogrammen genutzt werden?

HeyGen befähigt Benutzer, maßgeschneiderte Schulungsprogramme zu erstellen, indem es Werkzeuge bietet, um Skripte schnell in dynamische Videolektionen zu verwandeln. Sein flexibles Framework unterstützt die Erstellung personalisierter Lernerfahrungen und ermöglicht adaptive Lernpfade durch eine Vielzahl von fesselnden Videoinhaltsmodulen.

Unterstützt HeyGen die Produktion verschiedener Arten von Videoinhalten für E-Learning-Plattformen?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiger KI-Videogenerator, der die Produktion vielfältiger Videoinhalte für E-Learning-Plattformen erleichtert. Es unterstützt das Ändern des Seitenverhältnisses und den Export, um sicherzustellen, dass Ihre Online-Kurse und Schulungsprogramme über verschiedene Medien und Geräte hinweg kompatibel sind, unterstützt durch eine integrierte Medienbibliothek.

