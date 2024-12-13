Steigern Sie die Effizienz der Regierung mit dem KI-Generator für den öffentlichen Sektor

Ermöglichen Sie Beamten mit generativer KI eine schnellere Inhaltserstellung. Verwandeln Sie Skripte in ansprechende Videos, um die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen zu verbessern.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Erklärvideo für Führungskräfte im öffentlichen Sektor und Innovationsteams, das zeigt, wie die Automatisierung öffentlicher Dienstleistungen durch generative KI eine bedeutende digitale Transformation vorantreiben kann. Dieses Video sollte einen modernen, professionellen und optimistischen visuellen Stil aufweisen, ergänzt durch eine klare, autoritative Stimme, die leicht mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden kann, um komplexe Ideen effektiv zu vermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Kommunikationsspezialisten und PR-Teams der Regierung, das zeigt, wie Kommunikationsbarrieren durch den Einsatz von KI für mehrsprachige Unterstützung im öffentlichen Sektor überwunden werden können. Der visuelle Stil sollte ansprechend und einfühlsam sein, verschiedene Gemeinschaften zeigen und von einer freundlichen, klaren Stimme begleitet werden, wobei Untertitel/Untertitel von HeyGen für maximale Zugänglichkeit prominent angezeigt werden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Thought-Leadership-Video für politische Entscheidungsträger, IT-Sicherheitsbeauftragte und Rechtsabteilungen im öffentlichen Sektor, das sich mit den kritischen Aspekten der verantwortungsvollen KI-Entwicklung und robusten Governance-Frameworks befasst. Das Video benötigt einen seriösen, informativen und vertrauenswürdigen visuellen Stil, der Datenvisualisierungen einbezieht und einen Experten-AI-Avatar von HeyGen verwendet, um komplexe Informationen mit Ernsthaftigkeit und Autorität zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 45-sekündige Schnellstartanleitung für Beamte, insbesondere für diejenigen, die neu im Umgang mit KI-Tools sind, und zeigen Sie einfache KI-Anwendungsfälle für die effiziente Inhaltserstellung im öffentlichen Sektor. Dieses Video sollte einen instruktiven, ermutigenden und schrittweisen visuellen Ansatz verfolgen, gepaart mit einer klaren, unterstützenden Stimme, die HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen effektiv nutzt, um den Lernprozess zu vereinfachen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Generator für den öffentlichen Sektor funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle digitale Inhalte für Regierungsmitteilungen und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und verändern Sie die Art und Weise, wie Beamte mit Bürgern interagieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Nachricht für den öffentlichen Dienst
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts, um ansprechende Videoinhalte zu erstellen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text effizient in visuelle Erzählungen und vereinfacht die Inhaltserstellung für effektive Kommunikation im öffentlichen Sektor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator und Ihr Branding
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und sie für Beamte nachvollziehbarer zu machen. Passen Sie das Branding Ihrer Organisation an, um Konsistenz zu gewährleisten und Vertrauen in Ihrer digitalen Präsenz aufzubauen.
3
Step 3
Fügen Sie mehrsprachige Unterstützung und Zugänglichkeit hinzu
Erweitern Sie Ihre Reichweite, indem Sie Sprachgenerierung in mehreren Sprachen nutzen. Integrieren Sie präzise Untertitel und Bildunterschriften, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft mehrsprachige Unterstützung hat und für ein vielfältiges Publikum zugänglich ist, um Kommunikationsbarrieren in der Dienstleistungserbringung zu überwinden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Inhalte
Finalisieren Sie Ihr poliertes Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen im öffentlichen Sektor geeignet sind. Diese nahtlose Bereitstellung unterstützt die digitale Transformation und ermöglicht eine breitere Verbreitung wichtiger Informationen und die Automatisierung öffentlicher Dienstleistungen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle Videos zur öffentlichen Bewusstseinsbildung

.

Produzieren Sie effizient überzeugende Social-Media-Videos, um wichtige öffentliche Informationen, Ankündigungen und Aufklärungskampagnen an Bürger zu verbreiten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGens generative KI die Kommunikation im öffentlichen Sektor verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche generative KI, um Textskripte in ansprechende Videos mit realistischen KI-Avataren zu verwandeln, was die Effizienz der Inhaltserstellung für Beamte erheblich verbessert. Diese Fähigkeit hilft Regierungsbehörden, Kommunikationsbarrieren zu überwinden und ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Automatisierung der Videoproduktion im öffentlichen Dienst?

HeyGen bietet umfassende technische Fähigkeiten, einschließlich der Umwandlung von Text in Video mit KI-Avataren, automatisierter Sprachgenerierung und integrierten Untertiteln. Diese Funktionen rationalisieren die Aufgabenautomatisierung zur Erstellung von Bildungs- oder Informationsinhalten und unterstützen verschiedene KI-Anwendungsfälle in der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videoinhalte für die Regierungsarbeit?

Ja, HeyGen ermöglicht es Regierungsorganisationen, Videoinhalte mit KI-Avataren in mehreren Sprachen zu produzieren, was die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen zugänglicher und integrativer macht. Diese Funktion ist entscheidend, um verschiedene Gemeinschaften anzusprechen und die Automatisierung öffentlicher Dienstleistungen insgesamt zu verbessern.

Wie unterstützt HeyGen die Aufrechterhaltung der Markenbeständigkeit für offizielle Regierungsvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke Branding-Kontrollen, die es öffentlichen Einrichtungen ermöglichen, ihre offiziellen Logos, Farben und andere Markenelemente nahtlos in KI-generierte Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Inhalte ein professionelles Erscheinungsbild bewahren und die verantwortungsvolle KI-Entwicklung innerhalb einer einheitlichen digitalen Transformationsstrategie unterstützen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo