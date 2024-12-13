KI-Immobilienvideo-Generator für Immobilien

Erstellen Sie professionelle Video-Rundgänge aus Ihren Immobilienangeboten in Minuten, mit individueller Markenbildung und hochwertiger Sprachgenerierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Immobilienvermarkter, die das Engagement in sozialen Medien steigern möchten, ist ein 45-sekündiges professionelles Video unerlässlich, das eine hochauflösende, einladende visuelle Ästhetik und eine ansprechende, freundliche Audio mit Hintergrundmusik bietet. Erwecken Sie Ihre Immobilienangebote zum Leben, indem Sie HeyGens KI-Avatare und überzeugende Vorlagen & Szenen nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Sind Sie eine Einzelperson oder eine kleine Agentur, die neu in der Erstellung von Immobilienvideos ist? Erstellen Sie ein informatives 60-sekündiges Immobilienvideo mit einem klaren, leicht verständlichen visuellen Stil und einer erklärenden, ruhigen Audio. Heben Sie Ihre Fotos zu Videoprojekten hervor, indem Sie HeyGens automatische Untertitel verwenden, um wichtige Immobilienmerkmale und Details klar hervorzuheben und so für jeden Zuschauer Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Immobilienmakler und Teams können ein anspruchsvolles 30-sekündiges Werbevideo entwickeln, das auf individuelle Markenbildung und eine konsistente visuelle Ästhetik setzt, ergänzt durch eine autoritative Stimme und einen überzeugenden Handlungsaufruf. Erweitern Sie Ihre Immobilienmarketing-Reichweite, indem Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um Ihre professionellen Inhalte nahtlos an verschiedene Plattformen anzupassen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Immobilienvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Immobilienfotos in fesselnde, KI-gestützte Video-Rundgänge für professionelles Immobilienmarketing und Angebote.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Bilder hoch
Beginnen Sie mit dem Hochladen hochwertiger Fotos und wesentlicher Details Ihrer Immobilie. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Bildformate, sodass Sie Ihre Bilder einfach über die Medienbibliothek in den Editor einfügen können.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie Ihr Immobilien-Rundgang-Skript, indem Sie wichtige Merkmale und Verkaufsargumente hervorheben. Wählen Sie dann aus unserer vielfältigen Auswahl an KI-Avataren oder generieren Sie eine Sprachübertragung direkt aus Ihrem Skript mit Text-zu-Video-Funktionen, um den Rundgang zu erzählen.
3
Step 3
Markenbildung und Anpassung
Verbessern Sie Ihr Video mit individuellen Branding-Elementen wie Logos und Markenfarben mithilfe von Branding-Kontrollen. Nutzen Sie Vorlagen und Szenen, um Textüberlagerungen, Hintergrundmusik und sanfte Übergänge für ein poliertes Aussehen hinzuzufügen.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Nachdem Ihr Rundgang abgeschlossen ist, generieren Sie Ihr professionelles Video. Exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine optimale Darstellung über Ihre Immobilienmarketing-Kanäle, einschließlich sozialer Medien und MLS-Angebote.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolgsgeschichten im Immobilienbereich hervor

Nutzen Sie KI-Videos, um überzeugende Testimonials und erfolgreiche Kundenreisen zu teilen, Vertrauen und Autorität im Immobilienmarketing aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller KI-Immobilienvideos?

HeyGen ermöglicht es Immobilienmaklern, mühelos professionelle KI-Immobilienvideos direkt aus Textskripten zu erstellen. Sie können realistische KI-Avatare und individuelle Markenbildung nutzen, um ansprechende Immobilienangebote zu produzieren, die die Aufmerksamkeit der Käufer effizient erfassen.

Welche Branding-Optionen stehen für mit HeyGen erstellte Immobilienvideos zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und einzigartige Elemente in Ihre Immobilienvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Immobilienvideo eine konsistente, professionelle Qualität für Ihre Immobilienmarketing-Bemühungen beibehält.

Wie erleichtert HeyGen die Produktion ansprechender Immobilienvideos für soziale Medien?

HeyGen vereinfacht die Erstellung dynamischer Immobilienvideos für soziale Medien, indem Ihre Textskripte in fesselnde Video-Rundgänge umgewandelt werden. Nutzen Sie KI-Avatare, diverse Vorlagen und optimierte Seitenverhältnisse, um sicherzustellen, dass Ihre Immobilienvideos auf jeder Plattform hervorstechen.

Welche Rolle spielen KI-Avatare im KI-Video-Generator von HeyGen für Immobilienvideos?

Der KI-Video-Generator von HeyGen integriert realistische KI-Avatare, um Ihre Immobilienvideos mit einem professionellen und ansprechenden Touch zu präsentieren. Diese Avatare können Ihre Sprachskripte liefern, komplett mit automatisch generierten Untertiteln, was die Gesamtwirkung Ihrer Immobilienvideos verstärkt.

