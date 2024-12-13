Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Demonstrationsvideo für Immobilien-Tech-Innovatoren, das den nahtlosen Workflow von der "AI-Foto-zu-Video"-Konvertierung bis zur vollständigen "AI-Video-Bearbeitungsautomatisierung" veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte elegant und prozessorientiert sein, mit klaren UI-Demonstrationen und einer präzisen, informativen Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion komplexe technische Schritte schnell erzählen kann, um die Erstellung detaillierter Immobilienbesichtigungserklärungen zu vereinfachen.

