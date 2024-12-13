AI-Werbevideo-Generator: Erstellen Sie beeindruckende Promos schnell
Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Marketingvideos. Unser AI-Werbevideo-Generator vereinfacht die Produktion mit benutzerfreundlichen Vorlagen & Szenen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Promo-Video für Marketingfachleute und Agenturen, das HeyGen als ihren bevorzugten AI-Werbevideo-Macher für schnelle Inhaltserstellung hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und modern sein, mit dynamischen Bewegungsgrafiken und einem schnellen, zeitgemäßen Soundtrack, der Vielseitigkeit demonstriert. Konzentrieren Sie sich darauf, die umfangreichen "Vorlagen & Szenen" von HeyGen zu nutzen, um schnell hochwertige Werbevideos für verschiedene Kampagnen zu produzieren.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video für E-Commerce-Marken, die neue Produkte einführen, und zeigen Sie, wie HeyGen ihre Werbevideos aufwertet. Der Stil sollte anspruchsvoll und produktzentriert sein, mit Nahaufnahmen von Produkten und einer Vielzahl von AI-Avataren, die die wichtigsten Vorteile erklären, alles mit einer klaren, ansprechenden Stimme. Diese Erzählung wird die "AI-Avatare"-Funktion von HeyGen hervorheben und zeigen, wie sie Produktvideos einen professionellen, menschlichen Touch verleihen.
Erstellen Sie eine 30-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an Social-Media-Manager richtet, die effizient fesselnde Marketingvideos erstellen möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte trendig und lebendig sein, mit populärer, lizenzfreier Musik und auffälligen animierten Textüberlagerungen. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" von HeyGen demonstrieren, um Werbevideos mit dynamischen visuellen Elementen zu bereichern und die Inhaltserstellung für soziale Plattformen mühelos zu gestalten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke AI-Videoanzeigen.
Erzeugen Sie mühelos überzeugende Werbevideos für verschiedene Kampagnen, steigern Sie Konversionen und erhöhen Sie die Markenbekanntheit in Minuten.
Produzieren Sie fesselnde Social-Media-Promos.
Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videoanzeigen und Clips, die perfekt geeignet sind, um Engagement zu steigern und ein breiteres Publikum auf jeder Plattform zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Werbevideos vereinfachen?
Der AI-Werbevideo-Generator von HeyGen rationalisiert den gesamten Prozess und ermöglicht es den Nutzern, schnell fesselnde Werbevideos zu erstellen. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und AI-gestützten Skripten können Sie Ihre kreative Vision mühelos zum Leben erwecken.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für markenspezifische Werbeinhalte?
HeyGen bietet robuste Markenanpassungstools, mit denen Sie das Logo Ihrer Marke hinzufügen, Farben anpassen und Ihre eigenen Medieninhalte integrieren können. Dies stellt sicher, dass Ihre Marketingvideos perfekt mit Ihren Markenbewusstseinszielen übereinstimmen.
Kann HeyGen zur Erstellung verschiedener Arten von Marketing- und Social-Media-Videos verwendet werden?
Absolut, HeyGen dient als vielseitiger AI-Werbevideo-Macher, der sich perfekt zur Erstellung von Social-Media-Videoanzeigen, Produktvideos, Erklärvideos und mehr eignet. Passen Sie Ihre Inhalte mühelos für verschiedene Social-Media-Kanäle mit integrierter Größenanpassung des Seitenverhältnisses an.
Unterstützt HeyGen fortschrittliche Funktionen wie menschlich klingende Voiceovers und AI-Visuals?
Ja, HeyGen bereichert Ihre Werbevideos mit hochwertigen, menschlich klingenden Voiceovers und fesselnden AI-Visuals. Sie können auch AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um Ihre kreative Ausgabe weiter zu bereichern.