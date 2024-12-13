Ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an vielbeschäftigte Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGen die Erstellung ansprechender Marketingvideos vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit schnellen Schnitten von verschiedenen florierenden Unternehmen, begleitet von einer ermutigenden, professionellen Stimme. Dieses Video wird die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen hervorheben und veranschaulichen, wie einfach Ideen in polierte AI-Werbevideos ohne umfangreiche Produktion verwandelt werden können.

Video Generieren