AI-Produkt-Walkthrough-Generator für Interaktive Demos

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produktdemos mit AI-Avataren und Sprachübertragungen. Unser Tool erfordert keine Programmierung und unterstützt individuelle Markenanpassungen, um die Produktakzeptanz nahtlos zu gestalten.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, lebhaftes und informatives Video vor, das für Produktmanager und Vermarkter konzipiert ist und die Leistungsfähigkeit eines AI-Produkt-Walkthrough-Generators zeigt. Dieses Video sollte klare visuelle Darstellungen enthalten, die zeigen, wie Benutzer ansprechende interaktive Demos ohne jeglichen Programmieraufwand erstellen können, ergänzt durch nahtlose Sprachübertragungen, um die wichtigsten Funktionen zu erklären.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges professionelles und ansprechendes Video, das sich an Vertriebsteams und Kundenbetreuer richtet und hervorhebt, wie interaktive Demos die Produktakzeptanz steigern und sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit eingeblendetem Text, der die Botschaft verstärkt, alles angetrieben durch überzeugende Inhalte, die durch Text-zu-Video aus einem Skript generiert werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, energiegeladenes und leicht verständliches Video für Kleinunternehmer und Unternehmer, das die Einfachheit der Nutzung einer Chrome-Erweiterung zur Aufnahme und Erstellung von AI-gestützten interaktiven Demos veranschaulicht. Dieses inspirierende Stück sollte lebendige Farben und schnelle Schnitte nutzen und vorgefertigte Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung einsetzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges, poliertes und anspruchsvolles Video, das sich an Unternehmenskunden und Markenexperten richtet und zeigt, wie man Produktdemos mit individueller Markenanpassung personalisieren kann. Das Video sollte fließende Übergänge verwenden und professionelle AI-Avatare präsentieren, um Fachwissen zu vermitteln und die verfeinerten Bearbeitungsmöglichkeiten des Generators zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie AI-Produkt-Walkthrough-Generatoren funktionieren

Erfahren Sie, wie Sie mühelos interaktive Demos mit AI-Produkt-Walkthrough-Generatoren unter Verwendung von HeyGen erstellen können.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Basis-Skript
Beginnen Sie mit dem Entwurf des Skripts für Ihren Walkthrough unter Verwendung der Text-zu-Video-Funktion. Dies stellt sicher, dass Ihr Demo eine solide Grundlage für AI-Sprachübertragungen hat.
2
Step 2
Wählen Sie interaktive Elemente aus
Wählen Sie aus Vorlagen und Szenen, die Ihr Produkt ergänzen. Interaktive Elemente führen Benutzer nahtlos und heben wesentliche Funktionen hervor.
3
Step 3
Fügen Sie verzweigte Pfade hinzu
Integrieren Sie verzweigte Pfade, um personalisierte Erlebnisse zu bieten. Diese AI-gestützte Funktion ermöglicht es Benutzern, mehrere Aspekte des Produkts in einem einzigen Demo zu erkunden.
4
Step 4
Wenden Sie individuelle Markenanpassungen an
Verbessern Sie Ihr Demo mit Markensteuerungen wie Logos und Farben, um sich mit Ihrer Markenidentität abzustimmen und die Benutzererkennung zu erhöhen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie dynamische Produktmarketing-Videos

.

Verwandeln Sie Produkt-Walkthroughs in fesselnde Marketingvideos und generieren Sie schnell leistungsstarke Anzeigen, um Funktionen zu präsentieren und neue Benutzer zu gewinnen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Produkt-Walkthroughs?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-Produkt-Walkthroughs durch den Einsatz von AI-Sprachübertragungen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche ohne Programmierbedarf. Sie können ganz einfach Ihren Bildschirm aufnehmen, Ihre interaktiven Demos mit individueller Markenanpassung personalisieren und schnell ansprechende Inhalte erstellen.

Kann HeyGen interaktive Produktdemos mit Anpassungen verbessern?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre interaktiven Produktdemos erheblich mit Anpassungen zu verbessern. Sie können individuelle Markenanpassungen integrieren, AI-Sprachübertragungen hinzufügen und sogar verzweigte Pfade einfügen, um ein wirklich personalisiertes Erlebnis für Ihr Publikum zu schaffen.

Welche Tools bietet HeyGen zur Erstellung interaktiver Demos?

HeyGen bietet leistungsstarke Tools zur Erstellung interaktiver Demos, darunter eine Chrome-Erweiterung und eine Desktop-App, um Ihr Produkt einfach aufzunehmen. Anschließend können Sie Ihre Demos mit AI-Sprachübertragungen und Markensteuerungen bearbeiten und personalisieren, um die Produktakzeptanz sicherzustellen.

Wie können die interaktiven Demos von HeyGen die Produktakzeptanz steigern?

Die interaktiven Demos von HeyGen bieten klare, ansprechende und personalisierte Erlebnisse, die die Produktakzeptanz erheblich steigern. Indem Benutzer die Funktionen in ihrem eigenen Tempo mit AI-gestützten interaktiven Demos erkunden können, sorgt HeyGen für ein besseres Verständnis und Engagement.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo