Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein ausgefeiltes, 60-sekündiges "Marketingvideo" für ein neues Tech-Gadget vor, das für Marketingprofis entwickelt wurde, die "kinematografische Produktaufnahmen" suchen. Dieses Video sollte einen anspruchsvollen "AI-Avatar" zeigen, der die wichtigsten Vorteile vor einem minimalistischen, hochmodernen Hintergrund präsentiert, begleitet von einem überzeugenden, modernen Soundtrack, um Innovation und Professionalität zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes, 45-sekündiges Produktankündigungsvideo, das sich an Solopreneure und Startups richtet und sich auf "einfache Videoproduktion" für ihren neuesten Service konzentriert. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein und HeyGens "Vorlagen & Szenen" hervorheben, mit klaren "Untertiteln" auf dem Bildschirm für maximale Zugänglichkeit, gepaart mit einer ermutigenden, optimistischen Musikuntermalung.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives, 60-sekündiges "Produkt-Demovideo", das eine neue Softwarefunktion vorstellt, maßgeschneidert für Tech-Innovatoren und SaaS-Unternehmen. Diese "AI-Produktvideomacher"-Kreation sollte HeyGens leistungsstarke "Sprachgenerierung" für detaillierte Erklärungen nutzen, unterstützt durch dynamische Bildschirmaufnahmen und relevante visuelle Inhalte aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", untermalt von einem sauberen, modernen Hintergrundtrack, um den Fokus zu halten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Produktvideomacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Marketingvideos für Ihre Produkte mit AI, von der Konzeption bis zum finalen Export, mit leistungsstarken Anpassungswerkzeugen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit unseren AI-automatisch generierten Skripten oder schreiben Sie Ihr eigenes. Unsere AI verwandelt dies dann in ein Video und bildet die Kernhandlung für Ihren Inhalt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen, um den perfekten visuellen Stil zu finden. Integrieren Sie Ihre Produktassets oder wählen Sie aus unserer vielfältigen Medienbibliothek, um Ihre visuellen Inhalte zu verbessern.
3
Step 3
Personalisieren Sie mit AI-Avataren
Integrieren Sie ansprechende AI-Avatare, um die Funktionen und Vorteile Ihres Produkts dynamisch zu präsentieren. Passen Sie ihr Erscheinungsbild und ihre Stimme an, um perfekt zum Stil Ihrer Marke zu passen.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Sprachübertragungen und wenden Sie Branding-Kontrollen an. Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr finales Video einfach, bereit für alle Ihre Plattformen.

AI-gestützte Produkterfolgsgeschichten

Heben Sie Produktvorteile hervor und validieren Sie Angebote, indem Sie Kundenreferenzen in überzeugende AI-generierte Videos verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Prozess der Produktvideoproduktion verbessern?

HeyGens **AI-Produktvideomacher** vereinfacht die Inhaltserstellung erheblich, sodass Sie effizient **Produktvideos mit AI** erstellen können. Sie können **AI-Avatare**, **Text-to-Speech** und dynamische **Videovorlagen** nutzen, um schnell ansprechende **Marketingvideos** zu produzieren.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für mit HeyGen erstellte Produktvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur **Anpassung von Videoinhalten** für Ihre Marke. Sie können aus einer Vielzahl von **AI-Avataren** wählen, realistische **Sprachübertragungen** in verschiedenen Sprachen generieren und Ihre spezifischen Markenassets integrieren, um einzigartige, hochwertige **Produktvideos** zu erstellen.

Kann HeyGen helfen, verschiedene Stile von Produktvideos zu produzieren, wie z.B. UGC-Stil-Anzeigen?

Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger **AI-Videogenerator**, der verschiedene Stile unterstützt, einschließlich überzeugender **UGC-Stil-Videoanzeigen** und professioneller **kinematografischer Produktaufnahmen**. Sie können **AI-automatisch generierte Skripte** oder Ihre eigenen verwenden, um Ihre Vision schnell in wirkungsvolle **Produktvideos** umzusetzen.

Wie vereinfacht HeyGen den gesamten Prozess der Erstellung von Produktvideos für Unternehmen?

HeyGen fungiert als intuitiver **Online-Videomacher**, der den gesamten Produktionsablauf für **Produktvideos** vereinfacht. Unser **AI-Videogenerator** kombiniert leistungsstarke Funktionen wie **Text-to-Speech**, gebrauchsfertige **Videovorlagen** und umfassende Bearbeitungswerkzeuge, sodass Sie hochwertige Inhalte ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse erstellen können.

