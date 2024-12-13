AI-Produktaktualisierungsvideo-Generator hilft Ihnen, schneller zu starten

Erstellen Sie professionelle Produktdemo-Videos mit lebensechten AI-Avataren und sprechenden Köpfen, die mühelos klare, konsistente Botschaften liefern.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video für Technikbegeisterte, die sich für die neuesten Innovationen interessieren, und präsentieren Sie einen Durchbruch in unserem "AI-Produktaktualisierungsvideo-Generator". Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit energetischen Übergängen, ergänzt durch eine optimistische, selbstbewusste Stimme, die direkt aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 60-Sekunden-Anleitungsvideo für vielbeschäftigte Vermarkter und Kleinunternehmer, die mühelos "Produktvideos erstellen" möchten, und zeigen Sie, wie unser "AI-Produktvideogenerator" die Inhaltserstellung vereinfacht. Verwenden Sie eine saubere, tutorialartige visuelle Ästhetik mit einer freundlichen, autoritativen Stimme, die von einem lebensechten AI-Avatar geleitet wird, um die Zuschauer durch den Prozess zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine überzeugende 45-Sekunden-Erzählung, die die Auswirkungen von "AI-Produktvideos" für Produktmanager und Entscheidungsträger erklärt und ihre Effizienz und Reichweite hervorhebt. Der visuelle Stil sollte fesselnd und erzählerisch sein, mit eindrucksvollen Stockmedien und vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um wichtige Punkte zu veranschaulichen, mit optionalen Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten, und einer klaren, inspirierenden Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 50-Sekunden-Video für Startups und Marketingteams, die nach effizienten Wegen suchen, "Produktdemo-Videos" zu erstellen, und sprechen Sie häufige Herausforderungen in der traditionellen Videoproduktion an. Der visuelle Stil sollte modern und klar sein, dynamische Stockmedien aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung effektiv einbinden, begleitet von einer professionellen und beruhigenden Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, und veranschaulichen, wie unser "AI-Videogenerator" die perfekte Lösung bietet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Produktaktualisierungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Produktaktualisierungen schnell in ansprechende AI-generierte Videos mit professionellen Avataren, dynamischen Szenen und präzisen Sprachaufnahmen, um Ihre Produktneuigkeiten zum Strahlen zu bringen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Erstellen oder fügen Sie Ihr Produktaktualisierungsskript direkt in die Plattform ein, um unsere effiziente Text-zu-Video-Generierung zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek lebensechter AI-Avatare, um Ihre Produktaktualisierungen zu präsentieren und Ihrer Botschaft ein professionelles und ansprechendes Gesicht zu verleihen.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Sprachaufnahmen
Erzeugen Sie automatisch natürlich klingende Sprachaufnahmen aus Ihrem Skript, um klare, konsistente und hochwertige Audioinhalte für Ihr Video sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Produktvideo
Finalisieren Sie Ihr AI-generiertes Produktvideo und exportieren Sie es im bevorzugten Seitenverhältnis, perfekt optimiert für die Verbreitung über alle Ihre Vertriebskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Veranschaulichen Sie die Produktwirkung mit Kundenreferenzen

Entwickeln Sie ansprechende AI-Videos, um Kundenerfolgsgeschichten hervorzuheben und den realen Wert Ihrer Produktaktualisierungen zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender AI-Produktvideos helfen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Produktvideogenerator, der es Ihnen ermöglicht, schnell Produktvideos mit lebensechten AI-Avataren zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen verwandelt es in ansprechende, hochwertige Produktvideos, ideal für Produktdemos oder Updates.

Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Videogenerator für Produktaktualisierungen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Produktaktualisierungsvideos durch den Einsatz von Text-zu-Video-Technologie. Sie können professionelle AI-generierte Videoinhalte mit realistischen Sprachaufnahmen und Untertiteln aus einem einfachen Skript erstellen, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert.

Kann ich das Branding innerhalb von HeyGens AI-Produktvideos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen für Ihre AI-Produktvideos, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata. Dies stellt sicher, dass Ihre Produktdemo-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen und ihre professionelle Anziehungskraft erhöhen.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für Produktvideos?

Ja, HeyGen unterstützt Sprachaufnahmen und Untertitel in über 50 Sprachen, was es zu einem idealen AI-Produktvideogenerator für globale Zielgruppen macht. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, mühelos Produktvideos zu erstellen, die bei verschiedenen Märkten weltweit Anklang finden.

