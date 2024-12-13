Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und E-Commerce-Unternehmer richtet und zeigt, wie ein AI-Produktlisten-Video-Generator ihre Online-Präsenz revolutionieren kann. Der visuelle Stil sollte hell und professionell sein, mit klaren Produktaufnahmen und einem optimistischen, beruhigenden Audiotrack. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, überzeugende Produktvideos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierungsfunktionen zu erstellen, um komplexe Vorteile schnell zu erklären.

