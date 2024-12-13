AI-Produktlaunch-Video-Maker: Erstellen Sie beeindruckende Demos schnell

Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und reichhaltige Grafiken, um Ihr Publikum zu fesseln und jeden Produktlaunch unvergesslich zu machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Marketingteams in Technologieunternehmen: Erstellen Sie ein 60-sekündiges, elegantes und informatives Produktdemo-Video, das eine komplexe neue Softwarefunktion hervorhebt. Das Video sollte filmische Visuals und eine autoritative Voiceover-Generierung nutzen, mit einem AI-Avatar, der die Zuschauer durch die Demonstration führt, unterstützt von klaren Untertiteln, um sicherzustellen, dass jedes technische Detail von der anspruchsvollen Zielgruppe aufgenommen wird.
Beispiel-Prompt 2
Um die Videoproduktion für E-Commerce effektiv zu skalieren, entwickeln Sie eine 15-sekündige, schnelle und lebendige Social-Media-Anzeige, die sich an Online-Händler richtet, die einen Flash-Sale bewerben möchten. Der visuelle Stil muss dynamisch und farbenfroh sein, indem eine Vielzahl kreativer Assets aus der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert werden, und dann diese schnellen Iterationen mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis optimiert werden, um eine nahtlose Bereitstellung auf allen großen sozialen Plattformen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein schnelles 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo vor, freundlich und dennoch autoritativ, das sich an B2B-Dienstleister richtet, die eine neue SaaS-Lösung verstehen möchten. Dieses Video sollte einen ansprechenden AI-Avatar als Hauptpräsentator zeigen, der eine kristallklare Botschaft liefert, die sofort über Text-zu-Video aus dem Skript generiert wurde, mit dem zusätzlichen Vorteil von Untertiteln, um die Zugänglichkeit und das Behalten der wichtigsten Informationen zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Produktlaunch-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Produktideen in ansprechende Launch-Videos mit AI und optimieren Sie Ihren kreativen Prozess vom Skript bis zum finalen Export.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Produktlaunch-Skript einfügen. Die AI wird Ihren Text sofort in Videoszenen umwandeln und ihre Text-zu-Video-Fähigkeit nutzen, um Ihre anfängliche Videostruktur zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Bereichern Sie Ihr Video mit überzeugenden Visuals. Wählen Sie aus einer Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Produkt zu präsentieren, oder durchsuchen Sie diverse Videovorlagen und Stock-Medien, um Ihre Funktionen perfekt darzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie Markenelemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Produktlaunch-Video, um es mit Ihrer Marke in Einklang zu bringen. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente zu integrieren und ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für die Verteilung vor. Nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr finales Video zu erstellen, bereit, Ihr Publikum über alle Marketingkanäle hinweg zu beeindrucken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie frühe Produkterfolgsgeschichten hervor

Nutzen Sie AI, um ansprechende Videos zu erstellen, die Erfahrungsberichte von frühen Anwendern und Produkterfolge zeigen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr neues Angebot aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Bemühungen bei AI-Produktlaunch-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige AI-Produktlaunch-Videos und AI-Produktvideos zu erstellen. Unsere Plattform erlaubt es Ihnen, die Videoproduktion effizient zu skalieren und vielfältige Marketingbedürfnisse mühelos zu erfüllen.

Kann HeyGen ansprechende Produktdemo-Videos mit AI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, ansprechende Produktdemo-Videos mit realistischen AI-Avataren zu generieren. Sie können kreative Assets und Themen zusammen mit filmischen Visuals nutzen, um fesselnde Inhalte zu produzieren.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung überzeugender Produktpräsentationsvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge wie AI-Skriptgenerierung, umfangreiche Voiceover-Optionen und Zugang zu über 8 Millionen Stock-Medien-Assets. Dies macht es einfach, maßgeschneiderte und beeindruckende Produktpräsentationsvideos zu erstellen.

Ist HeyGen ein geeigneter AI-Produktvideo-Generator für Social-Media-Anzeigen?

Absolut, HeyGen ist ein idealer AI-Produktvideo-Generator für die Erstellung wirkungsvoller Social-Media-Anzeigen und Produkt-Erklärvideos. Erreichen Sie fotorealistische Ergebnisse und originelle Animationen, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums effektiv zu gewinnen.

