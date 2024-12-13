Mühelose Produktvideos mit dem AI-Produktvorstellungsvideo-Maker

Erstellen Sie professionelle Produktdemo-Videos mit realistischen AI-Avataren, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement steigern, ohne kostspielige Produktionen.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein fesselndes 45-sekündiges Produktdemo-Video für potenzielle Unternehmenskunden, das saubere, illustrative Grafiken und einen professionellen AI-Avatar verwendet, um komplexe Funktionen zu erklären, ergänzt durch präzise Untertitel, die innerhalb von HeyGen generiert werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo für Kleinunternehmer, das warmes, einladendes Stockmaterial und eine freundliche AI-Produktvideo-Generator-Sprachübertragung verwendet, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben und die Einführung zu vereinfachen, unter Nutzung von HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles 15-sekündiges UGC-Style-Video für Social-Media-Marketer, das authentische, mobilorientierte Visuals und schnelle Schnitte aus einer bestehenden HeyGen-Vorlage zeigt, mit einem kurzen Auftritt eines AI-Avatars, um die Aufmerksamkeit auf ein neues Angebot zu lenken.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Produktvorstellungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Produktvorstellungsvideos in Minuten. Verwandeln Sie Text in fesselnde Visuals mit AI-gestützten Tools, die für Klarheit und Wirkung entwickelt wurden.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gestaltung der Geschichte Ihres Produkts. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Generator, um Ihre Worte in eine dynamische visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen wählen oder Ihr Skript mit realistischen AI-Avataren zum Leben erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Akzente hinzu
Verfeinern Sie Ihre Inhalte mit integrierter Sprachübertragung und automatischen Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und für alle zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Produktvideo einfach in verschiedenen Formaten, bereit, Ihr Publikum auf allen Plattformen zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Produkterfolgsgeschichten hervor

.

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos mit Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Produktvideos mit AI helfen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Produktvideo-Generator, der es Ihnen ermöglicht, hochwertige Produktdemo-Videos mit realistischen AI-Avataren zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens Text-zu-Video-Generator erweckt Ihr Produkt mit professionellen Sprachübertragungen und Visuals zum Leben.

Was macht HeyGen zum besten AI-Produktvorstellungsvideo-Maker?

HeyGen zeichnet sich als führender AI-Produktvorstellungsvideo-Maker aus, indem es den gesamten Erstellungsprozess optimiert. Es nutzt AI, um Skripte zu schreiben, natürliche Sprachübertragungen zu generieren und Videovorlagen anzuwenden, wodurch die Produktionszeit und der Aufwand für wirkungsvolle Produktvideos erheblich reduziert werden.

Kann ich meine mit HeyGen erstellten Produktvideos anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Produktvideos, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Sie können aus einer Vielzahl von Videovorlagen wählen und Ihre eigenen Medien einfügen, um sicherzustellen, dass Ihre Markenidentität in jeder Produktion zur Geltung kommt.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Produkt-Erklärvideos für verschiedene Plattformen?

HeyGen stellt sicher, dass Ihr Produkt-Erklärvideo ein breites Publikum erreicht, indem es automatische Untertitel und flexible Größenanpassungen des Seitenverhältnisses bietet. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte problemlos für verschiedene Social-Media-Kanäle und digitale Plattformen anzupassen, sodass Ihre Produktvideos überall zugänglich sind.

