Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges Produktdemo-Video, das sich an technikaffine Frühnutzer richtet und eine innovative neue Softwarefunktion vorstellt. Dieses Video sollte eine elegante, futuristische visuelle Ästhetik mit dynamischen Animationen annehmen und einen professionellen AI-Avatar als Moderator präsentieren, der komplexe Konzepte klar erklärt. Die Erzählung sollte die fortschrittliche Natur von AI-generierten Videos unterstreichen und HeyGens AI-Avatare nutzen, um eine polierte und ansprechende Präsentation zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Produktvideo für E-Commerce-Unternehmer, die den Umsatz steigern möchten, indem sie die Produktvorteile klar kommunizieren. Der visuelle und akustische Stil sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit lebendigen Farben, eingängiger Hintergrundmusik und einer prägnanten, energetischen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird. Betonen Sie packendes Storytelling, um den Wert des Produkts schnell zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 50-sekündiges Informationsvideo für globale Vermarkter, die die Videoproduktion in verschiedenen Sprachmärkten skalieren möchten. Der visuelle Stil sollte inklusiv und energetisch sein, mit Bildschirmtexten in mehreren Sprachen und vielfältigen Stockmedien, um ein globales Publikum zu repräsentieren. Zeigen Sie HeyGens Fähigkeit, automatisch Untertitel hinzuzufügen, um Inhalte für verschiedene Zielgruppen weltweit zugänglich und leicht verständlich zu machen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie AI-Produktvorstellungsvideo-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie fesselnde Produkteinführungsvideos mit AI-gestützten Tools, die Ihren Text mühelos und effizient in dynamische visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Produkteinführungsskripts. Nutzen Sie AI-gestützte Skripte, um Ihre Botschaft zu verfeinern und Klarheit für Ihr Publikum zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Produkt zu präsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an und wählen Sie eine Sprachübertragung, die perfekt zu Ihrer Marke und Botschaft passt.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen hinzu
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit reichhaltigen Grafiken aus der Medienbibliothek, Stockmaterial oder Ihren eigenen Uploads. Integrieren Sie Markenelemente wie Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Untertitel in mehreren Sprachen für eine breitere Zugänglichkeit hinzufügen. Überprüfen Sie Ihre Kreation und exportieren Sie sie dann im gewünschten Format, bereit zum Teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produkt-Onboarding und Schulungen

Verbessern Sie das Benutzerverständnis und die Akzeptanz, indem Sie ansprechende AI-gestützte Schulungs- und Onboarding-Videos für Produktfunktionen erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produktvideos mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Produktvideos und Produktdemo-Videos mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Sie können AI-Avatare, reichhaltige Grafiken und anpassbare Videovorlagen nutzen, um überzeugende Geschichten über die Funktionen und Vorteile Ihres Produkts zu erzählen und Ihr Publikum effektiv zu begeistern.

Bietet HeyGen verschiedene AI-Avatare für die Videoproduktion an?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren, die Ihre Botschaft mit natürlichen Sprachübertragungen übermitteln können. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGens Text-zu-Video-Generator erstellt hochwertige Videos, die Ihre Skripte zum Leben erwecken.

Kann ich die visuellen Elemente in meinen HeyGen-Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich einer breiten Palette von Videovorlagen und reichhaltigen Grafiken. Sie können Markenelemente leicht anpassen, Stockmedien einfügen und Szenen anpassen, um perfekt mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinzustimmen und ein poliertes Endprodukt zu gewährleisten.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Text-zu-Video-Generator?

HeyGen optimiert den gesamten Videoproduktionsprozess und fungiert als leistungsstarker Text-zu-Video-Generator mit einem nahtlosen Workflow. Dies ermöglicht es Ihnen, Skripte schnell in professionelle Videos mit automatischen Untertiteln zu verwandeln, sodass Sie die Videoproduktion effizient skalieren können.

