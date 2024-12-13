AI-Produkt-Erklärvideo-Generator

Erstellen Sie mühelos professionelle Produkt-Erklärvideos, verbessert durch realistische AI-Avatare.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Video für Marketingfachleute, das die Kraft von AI-Erklärvideos demonstriert, um ansprechende Inhalte mit dynamischen Visuals und vielfältigen AI-Avataren zu erzeugen, und die Fähigkeit betont, schnell hochwertige Kampagnen zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein klares und prägnantes 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo für E-Commerce-Unternehmer, das einen instruktiven visuellen und auditiven Stil mit prominenten Untertiteln verwendet, um wichtige Funktionen und Vorteile hervorzuheben und maximale Zugänglichkeit und Verständnis für ein globales Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich einen schnellen 30-sekündigen Spot für Tech-Startups vor, der darauf ausgelegt ist, neue Innovationen schnell zu starten, indem die Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um schriftliche Inhalte schnell in wirkungsvolle Produkt-Erklärvideos mit einem innovativen und modernen ästhetischen Stil zu verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein AI-Produkt-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produkt-Erklärvideos mit AI-gestützten Tools, von Skript bis zur Endproduktion, um Ihre Marketingbemühungen zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Videoskripts mit AI oder fügen Sie Ihr eigenes ein. Dieser Inhalt bildet die Grundlage für Ihr Produkt-Erklärvideo und nutzt automatisch generierte Skripte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Talente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Produkt zu präsentieren. Bereichern Sie Ihre Szenen mit Vorlagen und relevantem Medienmaterial, um Ihr Erklärvideo zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Anpassen und Verfeinern
Fügen Sie dynamische AI-Sprachübertragungen hinzu, generieren Sie präzise Untertitel und wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um eine einfache Anpassung zu ermöglichen, die zur Identität Ihres Produkts passt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Laden Sie Ihr poliertes Produkt-Erklärvideo im MP4-Format herunter. Ihr fertiges Video ist bereit, über alle Ihre Marketingkanäle geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Produkten präsentieren

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos, die den Erfolg von Kunden hervorheben und den realen Wert und die Wirkung Ihres Produkts effektiv erklären.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Produkt-Erklärvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung hochwertiger AI-Produkt-Erklärvideos, indem es Ihr Skript in dynamische Visuals mit realistischen AI-Avataren und AI-Sprachübertragung verwandelt. Die intuitive Benutzeroberfläche dient als effizienter Erklärvideo-Macher für Marketingfachleute und Unternehmen gleichermaßen.

Welche kreativen Anpassungsoptionen stehen für mein animiertes Erklärvideo mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet Ihnen umfangreiche kreative Anpassungsmöglichkeiten für Ihr animiertes Erklärvideo, mit einer großen Auswahl an AI-Avataren und Drag-and-Drop-Funktionalität. Sie können Szenen einfach personalisieren, Branding integrieren und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen, um die gewünschte Ästhetik zu erreichen.

Kann HeyGen Produkt-Erklärvideos mit mehrsprachiger Unterstützung erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Produkt-Erklärvideos mit AI-Sprachübertragung in über 140 Sprachen zu erstellen, wobei automatisch synchronisierte Untertitel für eine globale Reichweite enthalten sind. Nach Fertigstellung können Sie Ihr professionelles Video mühelos als MP4-Datei exportieren.

Welche Arten von AI-Erklärvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von AI-Erklärvideos produzieren, von animierten Produktpräsentationen bis hin zu detaillierten Marketingpräsentationen, die alle von Ihrem Skript und Ihrer Wahl an AI-Avataren angetrieben werden. Diese vielseitige AI-Videoplattform erfüllt unterschiedliche geschäftliche Kommunikationsbedürfnisse.

