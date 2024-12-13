Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Produkt-Demo-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Angebote schnell präsentieren müssen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit ansprechenden Grafiken und einem AI-Avatar, der das Produkt demonstriert, ergänzt durch eine freundliche, optimistische Stimme. Dieses Video wird zeigen, wie der AI-Produkt-Demo-Generator von HeyGen die Erstellung überzeugender Produkt-Demo-Videos mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen vereinfacht.

Video Generieren