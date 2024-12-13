AI-Prozess-Video-Generator: Erstellen Sie schnell fesselnde Videos

Erstellen Sie ansprechende Anleitungs- und Tutorialvideos mit realistischen AI-Avataren, ohne Kameras oder Schauspieler zu benötigen.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das den Schritt-für-Schritt-Prozess der Nutzung eines AI-Prozess-Video-Generators zur Automatisierung der Inhaltserstellung demonstriert. Dieses Video, das sich an technische Fachleute richtet, sollte einen sauberen und professionellen visuellen Stil mit einer klaren, instruktiven Stimme aufweisen und hervorheben, wie effektiv die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion im HeyGen Studio Editor komplexe Arbeitsabläufe vereinfacht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwerfen Sie einen aufschlussreichen 45-Sekunden-Leitfaden, der die Vorteile eines AI-Video-Generators für Kleinunternehmer erklärt. Der visuelle Stil sollte modern und freundlich sein, gepaart mit einem informativen Ton, der vom AI-Sprachgenerator erzeugt wird, und einem ansprechenden AI-Avatar, der die wichtigsten Punkte vermittelt und die Aufmerksamkeit fesselt.
Beispiel-Prompt 2
Formulieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Erklärvideo für globale Pädagogen, wie man einen Text-zu-Video-Generator nutzt, um ansprechende E-Learning-Module zu erstellen. Das Video sollte einen einfachen, lehrreichen visuellen Stil mit einem ruhigen, klaren Audioton annehmen und entscheidend HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" für mehrsprachige Unterstützung nutzen, um ein vielfältiges internationales Publikum zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Kreieren Sie eine fesselnde 30-Sekunden-Produktpräsentation für Social-Media-Content-Ersteller, die einen innovativen AI-Avatar mit kreativer Kontrolle zeigt, um ein neues digitales Tool vorzustellen. Der visuelle Stil muss dynamisch und lebendig sein, ergänzt durch mitreißende Hintergrundmusik und eine überzeugende "Voiceover-Generierung", die die Begeisterung des Publikums einfängt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-Prozess-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in professionelle Videos mit AI-Avataren und intelligenten Bearbeitungswerkzeugen, die Ihre Prozesse in wenigen Minuten zum Leben erwecken.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Prozessskript in unseren Text-zu-Video-Editor einfügen, um sofort Szenen zu generieren. Alternativ können Sie Ihr Projekt starten, indem Sie eine unserer fachmännisch gestalteten Videovorlagen auswählen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Stimme
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Passen Sie deren Aussehen und Stimme mit perfekter Lippen-Synchronisation an, um Ihre Prozessschritte klar zu erzählen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und Branding-Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevantem Stock-Material aus unserer umfassenden Bibliothek. Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Markenfarben, um ein kohärentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Sobald Sie mit Ihrem Prozessvideo zufrieden sind, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen. Ihr hochwertiges Video ist dann bereit, plattformübergreifend geteilt zu werden, um Ihr Publikum effektiv zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimierte Anzeigenproduktion

.

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Marketingvideos und Anzeigen, um die Kampagnenleistung und Konversionsraten mit AI zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie wandelt HeyGen Text in professionelle Videos um?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um einfache Textskripte in dynamische Videos zu verwandeln, indem es seinen leistungsstarken Text-zu-Video-Generator einsetzt. Sie geben einfach Ihren gewünschten Inhalt ein, und der AI-Prozess-Video-Generator von HeyGen erweckt ihn mit Avataren, Stimmen und Szenen zum Leben, was ihn zu einem effizienten AI-Video-Maker macht.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare für meine Inhalte generieren?

Absolut, HeyGen ist ein führender AI-Avatar-Generator in der Branche und bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren. Diese anpassbaren digitalen Präsentatoren können perfekt mit Ihrem Skript synchronisiert werden und verleihen Ihren AI-Video-Generator-Projekten eine menschliche Note.

Welche Videobearbeitungswerkzeuge sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet einen umfassenden Studio Editor mit einer Reihe intuitiver Videobearbeitungswerkzeuge, um Ihre Kreationen zu verfeinern. Sie können Szenen anpassen, Branding-Kontrollen integrieren und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Vision übereinstimmen.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und automatische Untertitelung?

Ja, HeyGen bietet eine robuste Mehrsprachigkeitsunterstützung, die es Ihnen ermöglicht, ansprechende Inhalte für ein globales Publikum zu erstellen. Darüber hinaus generiert die Auto-Caption-Funktion automatisch präzise Untertitel, was die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer AI-Video-Projekte verbessert.

