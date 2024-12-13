Erstellen Sie ansprechende Videos mit unserem AI Presenter Video Maker

Gestalten Sie überzeugende Marketingvideos und Schulungsinhalte mit lebensechten AI-Avataren, die Ihr Skript zum Leben erwecken.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebhaftes Werbevideo vor, das speziell für Kleinunternehmer und Marketingteams entwickelt wurde und zeigt, wie mühelos sie ansprechende Inhalte erstellen können. Visuell sollte es sauber und professionell sein, mit einer freundlichen, begeisterten Stimme, die die Leistungsfähigkeit von HeyGen als "AI Presenter Video Maker" hervorhebt und speziell die einfache Integration verschiedener "AI Avatare" zur Repräsentation ihrer Marke demonstriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an Social-Media-Influencer und Online-Lehrer richtet. Dieses Video sollte einen klaren, lehrreichen Ton mit modernen, sauberen Ästhetiken annehmen und veranschaulichen, wie schnell ein "AI Video Generator" rohe Ideen in "AI-gestützte Video-Präsentationen" verwandeln kann, indem einfach HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion genutzt wird, um aus ihren schriftlichen Materialien polierte Inhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges, elegantes Unternehmenskommunikationsvideo für Unternehmenskommunikatoren und Markenmanager, die konsistente Botschaften schätzen. Der visuelle Stil sollte poliert und anspruchsvoll sein, die Markenkonsistenz mit einer klaren, autoritativen Stimme betonen. Dieser Vorschlag konzentriert sich darauf, HeyGens innovativen "AI Avatar Generator" zu demonstrieren und wie seine robusten "Voiceover-Generierungs"-Fähigkeiten die Erstellung hochgradig personalisierter und "Markenvideos" ermöglichen, die kraftvoll mit dem Publikum resonieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein schnelles und inspirierendes 30-sekündiges Video mit energetischer Hintergrundmusik, das für vielbeschäftigte Fachleute und angehende Unternehmer konzipiert ist. Dieses Video sollte schnell demonstrieren, wie man ein Projekt mit verschiedenen "Videovorlagen" startet und dann den Inhalt mit Hilfe eines "AI Script Generators" schnell verfeinert, wobei HeyGens umfangreiche "Vorlagen- und Szenen"-Bibliothek als Abkürzung zur professionellen Videoproduktion genutzt wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI Presenter Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in professionelle, ansprechende Video-Präsentationen mit AI und sparen Sie Zeit und Ressourcen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder Textes. Unsere Plattform nutzt die Text-to-Video aus Skript-Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, schnell die Grundlage für Ihre Präsentation zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Personalisieren Sie deren Aussehen und Stimme, um Ihre Botschaft und Ihr Publikum perfekt zu treffen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Verfeinern Sie Ihre Präsentation mit benutzerdefinierten Hintergründen, Musik und Medien aus unserer Bibliothek. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit leistungsstarken Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an, um ein markenkonformes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Sobald Ihr Video fertig ist, nutzen Sie die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Erstellen Sie Ihr hochwertiges Video und teilen Sie es mit Ihrem Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement bei Schulungen

.

Verbessern Sie Schulungsprogramme mit AI-Präsentatoren, um das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung in verschiedenen Themenbereichen erheblich zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Videoproduktionsprozess verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos ansprechende Videoinhalte zu erstellen, indem es seinen fortschrittlichen AI Video Generator nutzt. Sie können Text in dynamische, AI-gestützte Video-Präsentationen verwandeln, die realistische AI-Avatare und diverse Videovorlagen enthalten, was Ihren kreativen Videoproduktionsprozess erheblich vereinfacht.

Kann ich mit dem AI Presenter Video Maker von HeyGen Markenvideos erstellen?

Absolut, der AI Presenter Video Maker von HeyGen ermöglicht es Ihnen, ganz einfach hochwertige Markenvideos zu produzieren. Sie können das Logo, die Farben und andere Markenelemente Ihres Unternehmens einfügen, um eine konsistente Botschaft in all Ihren Videokommunikationen zu gewährleisten.

Welche Arten von AI-Avataren bietet HeyGen für AI-gestützte Video-Präsentationen an?

HeyGen bietet eine große Auswahl an realistischen AI-Avataren, die für Ihre AI-gestützten Video-Präsentationen angepasst werden können. Von unterschiedlichen Erscheinungsbildern bis hin zu verschiedenen Sprechstilen erwecken diese AI-Avatare Ihre Skripte mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben.

Unterstützt HeyGen die Umwandlung von Text in Video für verschiedene Inhaltsbedürfnisse?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, Text in Video umzuwandeln, was es einfach macht, Ihre Skripte in professionelle Videoinhalte zu konvertieren. Egal, ob Sie überzeugende Marketingvideos oder informative Schulungsvideos benötigen, HeyGens Plattform und AI Script Generator können schnell fesselnde Erzählungen erstellen.

