Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebhaftes Werbevideo vor, das speziell für Kleinunternehmer und Marketingteams entwickelt wurde und zeigt, wie mühelos sie ansprechende Inhalte erstellen können. Visuell sollte es sauber und professionell sein, mit einer freundlichen, begeisterten Stimme, die die Leistungsfähigkeit von HeyGen als "AI Presenter Video Maker" hervorhebt und speziell die einfache Integration verschiedener "AI Avatare" zur Repräsentation ihrer Marke demonstriert.

Video Generieren