AI-gestützter Video-Generator: Erstellen Sie beeindruckende Videos schnell

Verwandeln Sie Ihre Ideen in professionelle Marketing- und Social-Media-Videos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten.

Entwerfen Sie ein 1-minütiges Video für technische Trainer, das die komplexen Schritte der Nutzung eines AI-Videoeditors zur Optimierung von Creator-Workflows zeigt. Der visuelle Stil sollte klar und demonstrativ sein, mit Software-Interaktionen auf dem Bildschirm, begleitet von einem präzisen Voiceover, das mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird. Der Ton sollte sauber und instruktiv sein, sodass jeder Schritt leicht verständlich ist.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Erklärvideo für Produktmanager, das die nahtlose Integration von lebensechten AI-Avataren in technische Demonstrationen veranschaulicht. Das Video sollte einen modernen und informativen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen annehmen, HeyGens AI-Avatare als Präsentator nutzen und klare Voiceover-Generierung verwenden, um komplexe Funktionen zu erklären. Der Ton sollte ansprechend und professionell sein, die visuellen Elemente ergänzen, ohne sie zu überlagern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Tutorial-Video für interne Unternehmensschulungen, das zeigt, wie komplexe technische Dokumentationen in ansprechende Produkterklärungen umgewandelt werden können. Die visuelle Ästhetik sollte instruktiv und detailliert sein, unter Verwendung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zur Veranschaulichung von Konzepten, zusammen mit synchronisierten Untertiteln, um das Verständnis zu verbessern. Der Ton sollte ruhig, klar und leicht verständlich sein, um technische Themen zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Werbevideo, das sich an globale Technologieunternehmen und Lokalisierungsteams richtet und zeigt, wie realistische AI-Stimmen Sprachbarrieren überwinden können. Der visuelle Stil sollte elegant und innovativ sein, einen AI-Avatar zeigen, der HeyGens Voiceover-Generierung nutzt, um in verschiedenen Sprachen zu sprechen. Der Ton sollte klar und hochauflösend sein, die fortschrittlichen Fähigkeiten für eine natürliche und authentische Wiedergabe in verschiedenen sprachlichen Kontexten hervorheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-gestützter Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in professionelle Videos in Minuten, indem Sie fortschrittliche AI nutzen, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihren Text oder Ihr Skript ein, um sofort die Grundlage für Ihr Video zu generieren. Unsere Text-zu-Video-Funktion bereitet Ihre Inhalte für die Umwandlung vor.
2
Step 2
Wählen Sie einen Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten AI-Avataren, um das Gesicht Ihrer Botschaft zu sein und eine professionelle und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Integrieren Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten mit Branding-Kontrollen, um kohärente und professionelle Marketingvideos zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie sie im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur plattformübergreifenden Verbreitung und zur nahtlosen Verbesserung Ihrer Creator-Workflows.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolg präsentieren

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische und überzeugende AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Wert effektiv zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie stellt HeyGen realistische AI-Stimmen und lebensechte AI-Avatare in generierten Videos sicher?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatar-Generator-Technologie und ausgeklügelte Voiceover-Generierung, um hochrealistische AI-Avatare mit natürlich klingender Sprache zu produzieren. Dieses Engagement stellt sicher, dass Ihre Videos professionell, ansprechend und effektiv Ihre Botschaft vermitteln.

Kann HeyGen in bestehende Creator-Workflows für effizientes AI-Video-Editing integriert werden?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, nahtlos in Creator-Workflows zu passen, indem es intuitive AI-Video-Editor-Tools bereitstellt. Es bietet Funktionen wie eine umfassende Medienbibliothek, Größenanpassung des Seitenverhältnisses und einfache Exportoptionen, um Ihren Videoproduktionsprozess zu optimieren.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Umwandlung von Text in Videoinhalte?

HeyGen bietet robuste Text-zu-Video-Funktionalitäten, die es Benutzern ermöglichen, mühelos Videos direkt aus ihren Skripten zu generieren. Dazu gehören automatische Voiceover-Generierung, Untertitel-Erstellung und der Zugriff auf eine vielfältige Auswahl an Videovorlagen, um Ihre Textideen schnell visuell zum Leben zu erwecken.

Wie können Unternehmen ihre Marketingvideos mit HeyGen anpassen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, durch umfangreiche Anpassungsoptionen einzigartige Marketingvideos zu erstellen. Benutzer können Branding-Kontrollen für Logos und Farben anwenden, aus verschiedenen Videovorlagen auswählen und effizient ansprechende Produkterklärungen produzieren, die mit ihrer einzigartigen Markenidentität übereinstimmen.

