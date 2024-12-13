Entwerfen Sie ein 1-minütiges Video für technische Trainer, das die komplexen Schritte der Nutzung eines AI-Videoeditors zur Optimierung von Creator-Workflows zeigt. Der visuelle Stil sollte klar und demonstrativ sein, mit Software-Interaktionen auf dem Bildschirm, begleitet von einem präzisen Voiceover, das mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird. Der Ton sollte sauber und instruktiv sein, sodass jeder Schritt leicht verständlich ist.

Video Generieren