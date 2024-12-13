AI-gestützte Tutorial-Video-Plattform für müheloses Lernen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos. Unsere AI-gestützte Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skript, um Ihre Ideen in kraftvolle Tutorials zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Optimieren Sie die Produktion Ihrer Unternehmens-"Schulungsvideos" mit diesem 60-sekündigen Anleitungsvideo, das für "L&D-Teams" und "Mitarbeiterschulungsinitiativen" konzipiert ist. Stellen Sie sich eine professionelle, unternehmerische Ästhetik vor, die eine selbstbewusste, autoritative Stimme nutzt und HeyGens realistische "AI-Avatare" einsetzt, um konsistente, hochwertige Inhalte zu liefern, ohne Schauspieler engagieren oder ein Studio bauen zu müssen.
Beispiel-Prompt 2
Steigern Sie Ihre "Kundenschulung" und reduzieren Sie drastisch "abnehmende Support-Tickets" mit einem lebendigen 30-sekündigen Video, das eine neue Funktion oder einen schnellen Tipp zeigt. Zielgruppe sind Kundenerfolgsmanager und Produktmarketing-Teams. Dieses Stück sollte dynamische, "ansprechende Videoinhalte"-Visuals und eine fröhliche, hilfreiche Stimme verwenden, um maximale Reichweite und Zugänglichkeit durch HeyGens automatische "Untertitel/Caption"-Funktion zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Müssen Sie schnell "Videodokumentationen" für komplexe Prozesse oder schnelle Ankündigungen erstellen? Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Segment mit HeyGens leistungsstarkem "AI-Videogenerator". Dieses Video richtet sich an Softwareentwickler und technische Redakteure und wird minimalistische, informative Visuals zusammen mit einer ruhigen, klaren Stimme präsentieren, was die Erstellung mühelos macht, indem Sie mit HeyGens vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" beginnen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie eine AI-gestützte Tutorial-Video-Plattform funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Tutorial-Videos mit AI-gesteuerten Tools und optimieren Sie Ihren Dokumentationsprozess.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihre Inhalte auf
Nutzen Sie die integrierten Bildschirm- und Videoaufnahme-Tools, um Ihre Prozesse aufzuzeichnen oder vorhandene Medien hochzuladen. Dies bildet die Grundlage Ihres Tutorial-Videos.
2
Step 2
Fügen Sie AI-gestützte Erzählung hinzu
Verwandeln Sie Ihren Text in natürlich klingende Voiceovers mit AI-Sprachtechnologie. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um Ihr Tutorial perfekt zu erzählen.
3
Step 3
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter Vorlagen, um Ihrem Tutorial ein poliertes und konsistentes Aussehen zu verleihen. Wenden Sie Branding-Kontrollen für eine kohärente Präsentation an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Tutorial
Exportieren Sie Ihr fertiges Tutorial einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen. Nutzen Sie intelligente Freigabeoptionen, um es effektiv an Ihr Publikum zu verteilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Veranschaulichen Sie komplexe Konzepte visuell

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche AI-generierte Video-Tutorials, um komplexe Informationen zugänglich zu machen und das Verständnis für alle Lernenden zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Tutorial-Videos?

HeyGen ist eine AI-gestützte Tutorial-Video-Plattform, die die Videoerstellung vereinfacht, indem sie Text in ansprechende Videos verwandelt. Sie nutzt eine generative AI-Plattform mit AI-Avataren und AI-Sprachfähigkeiten, die es Nutzern ermöglicht, schnell hochwertige Schulungsvideos und Videodokumentationen aus Skripten oder Vorlagen zu erstellen. Dies rationalisiert den gesamten Videoproduktionsprozess für verschiedene Bedürfnisse.

Was macht HeyGen zu einer idealen AI-Videoplattform für L&D und Kundenschulung?

HeyGen dient als ideale AI-Videoplattform für L&D-Teams und Kundenschulungen, indem es die schnelle Produktion von ansprechenden Tutorial-Videos und umfassenden Videodokumentationen ermöglicht. Seine Funktionen unterstützen Mitarbeiterschulungen, Compliance-Schulungen und Kundenerfolgsinitiativen und helfen, Support-Tickets zu reduzieren. Die Benutzerfreundlichkeit der Plattform macht sie perfekt für die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbüchern.

Kann HeyGen Videodokumentationen mit AI-Avataren und benutzerdefiniertem Branding erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Videodokumentationen mit AI-Avataren und umfassenden Branding-Kontrollen zu erstellen. Sie können Text einfach in Videos umwandeln, Ihr Logo und Ihre Markenfarben integrieren und verschiedene Vorlagen nutzen, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Videoproduktionen zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Tutorial-Videos mit Ihren organisatorischen Standards übereinstimmen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Tutorial-Videos in mehreren Sprachen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Videoproduktion in mehreren Sprachen zu unterstützen, was es zu einem vielseitigen AI-Videogenerator für globale Zielgruppen macht. Die Plattform bietet fortschrittliche AI-Sprachfähigkeiten und generiert automatisch Untertitel und Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Tutorial-Videos weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind. Diese Fähigkeit erweitert die Reichweite Ihrer Kundenschulungs- und Schulungsvideos erheblich.

