Erstellen Sie ein 60-sekündiges, praktisches Tutorial-Video, das sich an Kleinunternehmer und Content-Ersteller richtet, die von der Videoproduktion überwältigt sind. Visuell sollte es eine saubere, schrittweise Demonstration des Videoerstellungsprozesses innerhalb von HeyGen zeigen, mit einer freundlichen, lehrreichen Stimme, die den Zuschauer anleitet. Dieses Video wird die Kraft veranschaulichen, ein einfaches Skript in ein poliertes Schulungsvideo zu verwandeln, indem HeyGens Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion verwendet wird, um die Inhaltserstellung für wirkungsvolles Lernen zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingteams und Pädagogen richtet, die schnell professionellen Videoinhalt produzieren möchten. Die visuelle Ästhetik sollte hell und illustrativ sein, mit animierten Elementen und klaren Textüberlagerungen, gepaart mit einer enthusiastischen, ermutigenden Stimme. Dieses kurze Stück wird zeigen, wie einfach es ist, jedes Projekt mit HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen zu starten, die Produktionszeit drastisch zu reduzieren und gleichzeitig hohe Qualität zu bewahren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges, poliertes Informationsvideo für HR-Abteilungen und E-Learning-Entwickler, die ihre globalen Schulungsinitiativen skalieren möchten. Visuell sollte es elegant und professionell sein, mit verschiedenen Avataren, die in verschiedenen Sprachen sprechen, unterstützt von einer beruhigenden und autoritativen Stimme. Das Video wird betonen, wie die fortschrittliche Voiceover-Generierungsfähigkeit der Plattform Sprachbarrieren beseitigt und professionelle Videoproduktion für eine weitreichende Mitarbeiterentwicklung zugänglich und effizient macht.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie KI-gestützte Trainingsvideoplattformen funktionieren

Vereinfachen Sie die Erstellung ansprechender Trainingsvideos für L&D-Teams mit intelligenten KI-Avataren und intuitiven Produktionstools, um die Mitarbeiterentwicklung zu transformieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsvideoskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Trainingsinhalte. Nutzen Sie die Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion, um Ihr geschriebenes Material schnell in ein videobereites Format zu konvertieren und Ihre anfängliche Inhaltserstellung zu beschleunigen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Integrieren Sie KI-Voiceover-Funktionen, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass das Videomaterial klar und ansprechend ist.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Medien an
Personalisieren Sie Ihr Trainingsvideo, indem Sie Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Markenfarben. Verbessern Sie Ihre Inhalte mit Elementen aus der Medienbibliothek und Vorlagen, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr endgültiges Video
Finalisieren Sie Ihr Trainingsvideo und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihre hochwertigen Videoinhalte problemlos über Plattformen hinweg, komplett mit automatischen Untertiteln für eine breitere Zugänglichkeit und Mitarbeiterentwicklung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Konzepte für die Schulung

Verwenden Sie KI-gestützte Videos, um komplexe Konzepte zu vereinfachen und zu erklären, wodurch die Mitarbeiterentwicklung effektiver wird.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Produktion von Trainingsvideos für L&D-Teams transformieren?

HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, ansprechende Videos mühelos zu erstellen, indem es KI-Avatare und KI-Voiceovers nutzt, um den gesamten Videoproduktionsprozess zu optimieren. Dies ermöglicht eine schnelle Erstellung von hochwertigen Trainingsvideos ohne komplexe Dreharbeiten oder Bearbeitung.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung überzeugender Videoinhalte?

HeyGen bietet eine Reihe kreativer Werkzeuge, darunter anpassbare Vorlagen und leistungsstarke Skripterstellungsfunktionen, die es Benutzern ermöglichen, professionelle und ansprechende Videos zu produzieren. Sie können Text einfach in dynamische Videoinhalte mit KI-Avataren und Voiceovers verwandeln.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für die globale Mitarbeiterentwicklung?

Ja, HeyGen unterstützt über 140 Sprachen, sodass L&D-Teams lokalisierte Trainingsvideos und Voiceovers für vielfältige globale Mitarbeiterentwicklungsinitiativen erstellen können. Dies gewährleistet personalisiertes Onboarding und konsistente Botschaften weltweit.

Was macht HeyGen zu einer effizienten KI-gestützten Trainingsvideoplattform?

HeyGen ist eine effiziente KI-gestützte Trainingsvideoplattform, die KI-Avatare und Vorlagen nutzt, um die Videoproduktion vom Skript bis zum endgültigen Output zu optimieren. Dies beschleunigt die Inhaltserstellung für ansprechende Trainingsvideos erheblich.

