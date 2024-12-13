AI-gestützte Werbevideoplattform: Gewinnende Anzeigen schnell erstellen
Erzeugen Sie leistungsstarke Werbekreative und skalieren Sie die Produktion mit AI-Schauspielern, sparen Sie Zeit und steigern Sie den ROAS für Performance-Marketer.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein inspirierendes 45-sekündiges Video für Marketingagenturen, das die Leistungsfähigkeit von HeyGen als AI Video Ad Maker zeigt, um gewinnende Videoanzeigen ohne umfangreiche Produktionsbudgets zu erstellen. Das Video sollte eine elegante, professionelle Ästhetik mit einer sauberen Benutzeroberfläche und einer autoritativen Stimme haben, die die Effizienz der Umwandlung von Text in ein poliertes Video mit HeyGens Text-zu-Video- und Voiceover-Generierungsfunktionen hervorhebt.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video für D2C-Marken, das zeigt, wie einfach es ist, kreative Trends zu testen und zahlreiche Video-Varianten mit HeyGen zu produzieren. Dieses Video erfordert einen modernen, schnellen visuellen Stil mit schnellen Übergängen zwischen verschiedenen Anzeigenversionen und optimistischer Hintergrundmusik, die betont, wie HeyGens Vorlagen & Szenen und das Ändern & Exportieren von Seitenverhältnissen den gesamten kreativen Testprozess vereinfachen.
Gestalten Sie ein informatives 30-sekündiges Video für Content-Ersteller, das die Einfachheit der Erstellung hochwertiger AI-Anzeigen und Ad Creatives betont. Das Video sollte schnelle Schnitte und einen klaren, instruktiven Ton haben, um die Zugänglichkeit mit deutlich angezeigten Untertiteln zu gewährleisten. Zeigen Sie, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hilft, schnell professionell aussehende Inhalte zusammenzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schnelle Erstellung von Werbekreativen.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke AI-Videoanzeigen, die das Publikum fesseln und überlegene Ergebnisse für jede Kampagne liefern.
Skalierung von Social-Media-Videoanzeigen.
Erstellen Sie mühelos ansprechende Videoanzeigen und Kurzclips, die für alle Social-Media-Plattformen optimiert sind, um Reichweite und Engagement zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung einzigartiger UGC-ähnlicher Videoanzeigen und AI-Schauspieler?
HeyGen befähigt Nutzer, authentische UGC-ähnliche Videoanzeigen und dynamische AI-Schauspieler zu produzieren, indem es seine fortschrittlichen AI Video Ad Maker-Fähigkeiten nutzt. Dies ermöglicht eine effiziente Videoproduktion vielfältiger Werbekreative, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern.
Welche Arten von Video-Varianten kann ich mit HeyGen für meine Kampagnen erstellen?
Mit HeyGen können Sie zahlreiche Video-Varianten für gewinnende Videoanzeigen erstellen, einschließlich Produktvideos und Testimonials, indem Sie benutzerdefinierte Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen. Diese Vielseitigkeit unterstützt die Erstellung einer Reihe effektiver Werbekreative, die auf Ihre spezifischen Kampagnenbedürfnisse zugeschnitten sind.
Kann HeyGen helfen, meine AI-Werbeplattform-Werbekreative anzupassen und zu branden?
Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen und benutzerdefinierte Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Werbeplattform-Werbekreative perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können jedes Video mühelos mit Ihrem Logo, Ihren Farben und spezifischen Ästhetiken personalisieren, um Markenkonsistenz zu gewährleisten.
Vereinfacht HeyGen den gesamten AI-gestützten Werbevideoproduktionsprozess?
HeyGen vereinfacht den gesamten AI-gestützten Werbevideoproduktionsprozess erheblich und fungiert als umfassendes AI-Tool für Werbung. Von der Text-zu-Video-Generierung über die Erstellung von Voiceovers bis hin zur Einbindung von Untertiteln rationalisiert HeyGen die Erstellung von Werbevideos und verbessert Ihren kreativen Workflow.