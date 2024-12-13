KI-Richtlinien-Erklärvideo-Generator: Schnell, Klar & Ansprechend

Verwandeln Sie komplexe Richtlinien schnell in ansprechende Erklärvideos mit leistungsstarker Text-zu-Video-Technologie aus dem Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für leitende Manager und Teamleiter, das die neuesten Updates zu den komplexen KI-Governance-Richtlinien des Unternehmens darstellt. Der visuelle Stil sollte modern und infografikgetrieben sein, mit einem professionellen, aber zugänglichen Ton, der durch Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird, wobei Klarheit und die Verwendung dynamischer Vorlagen und Szenen betont werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für externe Stakeholder und die allgemeine Öffentlichkeit, das unsere ethische KI-Richtlinie zusammenfasst. Diese Aufforderung erfordert ein sauberes, minimalistisches Design mit fetten Textüberlagerungen, um globale Zugänglichkeit durch automatisierte Untertitel und optimierte Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte für verschiedene Plattformen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein kurzes 15-sekündiges Erinnerungsvideo zur Einhaltung der Vorschriften für alle Unternehmensmitarbeiter über den Datenschutz in KI-Anwendungen, das für eine schnelle interne Kommunikation konzipiert ist. Der visuelle und akustische Stil sollte energisch und lebendig sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und direkter Botschaft, unter Nutzung vorgefertigter Vorlagen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für eine schnelle Umsetzung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der KI-Richtlinien-Erklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Richtlinien mühelos in klare, ansprechende Videoerklärungen mit KI-Avataren, automatisierten Skripten und anpassbarem Branding. Optimieren Sie interne Kommunikation und Schulung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihren Richtlinientext ein oder generieren Sie automatisch ein Skript, um die Grundlage Ihrer Erklärvideos zu bilden, indem Sie die Text-zu-Video-Fähigkeiten aus dem Skript nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an KI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Richtlinienbotschaft mit ausdrucksstarker Darstellung und natürlicher Sprachsynthese zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verbessern Sie Ihre Schulungsvideos zu Richtlinien mit individuellem Branding, indem Sie Ihre Logos und Farben für ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild integrieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre ansprechenden Erklärvideos und exportieren Sie sie dann im gewünschten Seitenverhältnis für eine nahtlose Verteilung über alle Ihre Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinienerklärungen

Verwandeln Sie komplexe Richtlinien in leicht verständliche KI-Erklärvideos, um Klarheit und Compliance in Ihrer Organisation sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von KI-Richtlinien-Erklärvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der komplexe Richtliniendokumente in ansprechende Erklärvideos mit bemerkenswerter Geschwindigkeit umwandelt. Durch die Nutzung der Text-zu-Video-Technologie wird der Produktionsprozess optimiert, was eine schnelle Umsetzung für kritische interne Kommunikationsvideos ermöglicht.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung von Schulungsvideos zu Richtlinien?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Optionen, darunter eine vielfältige Auswahl an KI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos zu Richtlinien ansprechend und visuell ansprechend sind. Sie können auch individuelles Branding anwenden, indem Sie Ihr Logo und spezifische Farben integrieren, um Markenkonsistenz in Ihren KI-generierten Videos zu gewährleisten.

Kann HeyGen komplexe Richtlinien effektiv mit KI-Sprachsynthese kommunizieren?

Absolut. Die leistungsstarke Text-zu-Video-Fähigkeit von HeyGen, kombiniert mit hochwertigen KI-Sprachsynthesen, sorgt für eine klare und konsistente Kommunikation selbst komplexer Richtlinien. Dies eliminiert die Notwendigkeit manueller Aufnahmen und bietet jedes Mal eine professionelle Präsentation.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur einfachen Anpassung von Richtlinienvideos?

Ja, HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche und robuste Bearbeitungswerkzeuge, die eine mühelose Anpassung und Branding Ihrer Richtlinienvideos ermöglichen. Dies gewährleistet eine schnelle Umsetzung bei der Erstellung professioneller, markenkonformer Inhalte.

