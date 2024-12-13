Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Erklärvideo, das sich an technische Gründer und Entwickler in Startups richtet und erklärt, wie ein AI-Pitch-Video-Generator ihren Arbeitsablauf optimiert. Der visuelle Stil sollte sauber und funktional sein, indem Bildschirmaufnahmen mit professioneller AI-Avatar-Erzählung kombiniert werden. Heben Sie die nahtlose Umwandlung vom Skript zum Video mit der Text-zu-Video-Funktion hervor und betonen Sie die technische Effizienz.

