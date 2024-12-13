AI-Pitch-Video-Generator: Erstellen Sie schnell fesselnde Präsentationen

Verwandeln Sie mühelos Ihr Pitch-Skript in ein professionelles Video mit unserer Text-zu-Video-Funktion, ideal für überzeugende Geschäftspräsentationen.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Erklärvideo, das sich an technische Gründer und Entwickler in Startups richtet und erklärt, wie ein AI-Pitch-Video-Generator ihren Arbeitsablauf optimiert. Der visuelle Stil sollte sauber und funktional sein, indem Bildschirmaufnahmen mit professioneller AI-Avatar-Erzählung kombiniert werden. Heben Sie die nahtlose Umwandlung vom Skript zum Video mit der Text-zu-Video-Funktion hervor und betonen Sie die technische Effizienz.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Vertriebsprofis richtet und die schnelle Erstellung wirkungsvoller Geschäftspräsentationen zeigt. Verwenden Sie einen lebhaften visuellen Stil mit schnellen Schnitten und ansprechenden Bildern aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, unterstützt von einer begeisterten AI-Stimme. Veranschaulichen Sie, wie sofort verfügbare Videovorlagen eine schnelle Anpassung und professionelle Ergebnisse ermöglichen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 90-sekündiges Video für Marketingmanager und Content-Ersteller, das sich auf die Verbesserung der Zugänglichkeit und globalen Reichweite von Pitch-Videos konzentriert. Der visuelle Stil sollte illustrativ sein und die Effektivität der automatischen Untertitelgenerator-Funktionalität in verschiedenen Sprachen demonstrieren, gepaart mit klarer, artikulierter Sprachsynthese. Der Ton sollte professionell und beruhigend sein.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein detailliertes 2-minütiges technisches Anleitungsvideo für Videoeditoren und technische Vermarkter, das die erweiterten Fähigkeiten eines AI-Video-Generators demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte präzise und instruktiv sein, mit Bildschirmannotationen und einer hochpräzisen AI-Stimme, um das Ändern des Seitenverhältnisses und den Export für verschiedene Plattformen zu erklären. Veranschaulichen Sie klar die technische Flexibilität für diverse Medienausgaben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Pitch-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Pitch-Deck in ein fesselndes Video mit einem AI-Pitch-Video-Generator, der die Erstellung vereinfacht und das Engagement erhöht, um Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr vorbereitetes Skript in den Text-zu-Video-Editor einfügen. Unsere Plattform wandelt Ihre schriftlichen Inhalte sofort in eine Videonarration um und bildet die Grundlage Ihres Pitches.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, die als Präsentator Ihres Pitches fungieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer AI-Stimme, die am besten zum Ton Ihrer Marke passt, für eine authentische Präsentation.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende visuelle Inhalte hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie ansprechende visuelle Inhalte aus unserer Medienbibliothek integrieren. Fügen Sie einfach benutzerdefiniertes Branding, Hintergrundmusik und automatisch generierte Untertitel hinzu, um einen professionellen Pitch zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Pitch-Video
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Pitch-Video im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihr AI-generiertes Pitch-Video mit Investoren oder Kunden, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten in Präsentationen

Verbessern Sie Ihre Geschäftspräsentationen, indem Sie ansprechende AI-gestützte Videos von Kundenreferenzen integrieren, um Vertrauen aufzubauen und Wirkung zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Pitch-Videos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Pitch-Video-Generator, der Ihr Skript mithilfe von AI-Avataren und AI-Sprachtechnologie in fesselnde visuelle Inhalte verwandelt. Dieses Text-zu-Video-Tool optimiert den gesamten Produktionsprozess für Startups und Geschäftspräsentationen und sorgt für professionelle Ergebnisse auf effiziente Weise.

Kann HeyGen helfen, meine Pitch-Videos an meine Marke anzupassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Pitch-Videos eine konsistente Markenidentität beibehalten. Sie können auch unsere umfangreichen Videovorlagen und die Medienbibliothek nutzen, um Ihre Inhalte effektiv weiter zu personalisieren.

Welche technischen Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten AI-Video-Generator?

HeyGen bietet einen robusten Echtzeit-Editor und einen automatischen Untertitelgenerator, um Ihre Erfahrung mit dem AI-Video-Generator zu verbessern. Seine Text-zu-Video-Funktion, kombiniert mit verschiedenen Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, stellt sicher, dass Ihre Inhalte technisch für jede Plattform bereit sind.

Wie schnell kann ich mit HeyGen hochwertige Pitch-Videos produzieren?

Mit HeyGen können Sie Ihre Pitch-Deck-Ideen in Minuten, nicht Stunden, in professionelle Pitch-Videos verwandeln. Unsere intuitive Plattform nutzt leistungsstarke AI-Video-Maker-Technologie und gebrauchsfertige Videovorlagen für eine schnelle und qualitativ hochwertige Inhaltserstellung.

