KI-Onboarding-Videoersteller für HR-Teams
Erstellen Sie mühelos professionelle Onboarding-Videos in großem Maßstab, indem Sie Ihre Skripte in ansprechende Inhalte mit Text-zu-Video umwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Begrüßungs- und Informationsvideo für neue Mitarbeiter, das wichtige Aspekte ihres ersten Onboardings erklärt. Dieses Video sollte die anpassbaren Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzen, um eine konsistente Markenästhetik zu bewahren, und eine lebhafte Stimme verwenden, um das Publikum zu fesseln.
Erstellen Sie ein 2-minütiges detailliertes Schulungsvideo speziell für neue Mitarbeiter, das sich auf einen komplexen Unternehmensprozess konzentriert. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen nutzen und das Verständnis mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessern, präsentiert mit einem klaren und artikulierten Audiostil.
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für HR-Teams, das die einfache Verteilung von "Onboarding-Videos" über verschiedene Plattformen veranschaulicht. Das Video sollte die Fähigkeit von HeyGen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Export hervorheben, um eine nahtlose Anpassung zu gewährleisten, und einen dynamischen visuellen Stil mit einer selbstbewussten und ermutigenden Stimme beibehalten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Skalieren Sie die Produktion von Onboarding-Inhalten.
Erstellen Sie schnell umfangreiche Mitarbeiter-Onboarding-Videos und Schulungsmaterialien, um alle neuen Mitarbeiter effizient zu erreichen.
Steigern Sie das Engagement neuer Mitarbeiter.
Nutzen Sie KI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos für neue Mitarbeiter zu produzieren, die das Engagement und die Bindungsraten erheblich steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit KI?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um die Produktion ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu vereinfachen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert professionelle sprechende Köpfe mit Sprachsynthese, wodurch der Bedarf an komplexen Videobearbeitungswerkzeugen entfällt.
Kann HeyGen HR-Teams dabei helfen, ihre Onboarding-Inhaltsproduktion effizient zu skalieren?
Absolut. HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und effiziente Workflows, die es HR-Teams ermöglichen, die Produktion von Onboarding-Inhalten schnell zu skalieren, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Die intuitive Plattform fördert nahtlose Zusammenarbeit, wodurch Schulungsvideos für neue Mitarbeiter einfach zu aktualisieren und zu verteilen sind.
Welche Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Schulungsvideos für neue Mitarbeiter zur Verfügung?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Schulungsvideos für neue Mitarbeiter, einschließlich anpassbarer Vorlagen, Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie einer umfangreichen Medienbibliothek. Sie können auch Bildschirmaufnahmen einfügen und das Seitenverhältnis anpassen, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Marke perfekt zu erfüllen.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von KI-Onboarding-Intro-Videos?
HeyGen bietet eine umfassende Palette technischer Funktionen für KI-Onboarding-Intro-Videos, einschließlich intuitiver Text-zu-Video-Fähigkeiten, fortschrittlicher Sprachsynthese und automatischer Untertitel/Captions. Diese End-to-End-Funktionalität minimiert den Bedarf an traditionellen Videobearbeitungswerkzeugen und ermöglicht eine schnelle und professionelle Ausgabe.