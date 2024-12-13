AI-Onboarding-Video-Generator: Schnell & Einfach
Erstellen Sie mühelos fesselnde Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter. Verwandeln Sie Ihre Skripte in dynamische Videos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein poliertes 60-sekündiges Video für Marketingteams, die eine konsistente Markenbotschaft in all ihren Inhalten beibehalten möchten. Dieses Video sollte einen eleganten, professionellen visuellen und audiovisuellen Stil annehmen und demonstrieren, wie anpassbare Vorlagen genutzt werden können, um spezifische Markenrichtlinien einzuhalten und sicherzustellen, dass jedes Videoprojekt die Markenidentität mühelos verstärkt.
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und L&D-Spezialisten, das den nahtlosen Übergang vom schriftlichen Konzept zur visuellen Präsentation veranschaulicht. Verwenden Sie einen klaren, direkten visuellen Stil mit einer informativen Stimme, um die Effizienz hervorzuheben, ein einfaches Skript in ein vollständiges Video zu verwandeln, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um die Inhaltsproduktion zu optimieren.
Erstellen Sie ein überzeugendes 50-sekündiges dynamisches Video für globale Teams und auf Barrierefreiheit fokussierte Organisationen, das Klarheit und Reichweite betont. Die visuelle Präsentation sollte modern und inklusiv sein, ergänzt durch einen ruhigen, professionellen Audiountergrund, der die automatische Hinzufügung von Untertiteln zeigt, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft universell verstanden und für alle Zuschauer zugänglich ist.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement im Onboarding-Training.
Verbessern Sie die Schulungsvideos für neue Mitarbeiter mit AI, um das Engagement und die Wissensspeicherung erheblich zu steigern.
Erweitern Sie die Erstellung von Onboarding-Inhalten.
Produzieren Sie schnell vielfältige Onboarding-Module und Einführungskurse, um alle neuen Mitarbeiter effektiv zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie befähigt HeyGen kreative Teams, fesselnde Onboarding-Videos zu produzieren?
HeyGen, eine AI-Videoerstellungsplattform, ermöglicht es Nutzern, dynamische und fesselnde Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen. Durch anpassbare Vorlagen, AI-Avatare und Markensteuerungen können Sie Inhalte erstellen, die den einzigartigen Stil Ihres Unternehmens perfekt repräsentieren.
Was sind die Kernfunktionen des Text-zu-Video-Generators von HeyGen?
Der leistungsstarke Text-zu-Video-Generator von HeyGen verwandelt Ihr Skript in ein hochwertiges AI-generiertes Video. Er integriert AI-generierte Voiceovers und Untertitel, um die Produktion professioneller Inhalte zu optimieren.
Kann HeyGen mir helfen, die Markenkonsistenz in meinen AI-Videoinhalten zu wahren?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Markensteuerungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten in Ihre AI-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre AI-generierten Inhalte, einschließlich Onboarding-Videos, perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
Sind AI-Avatare zur Nutzung innerhalb der HeyGen-Plattform verfügbar?
Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, die nahtlos in Ihre Videos integriert werden können. Diese AI-Avatare erwecken Ihre Skripte zum Leben und machen Ihre AI-Onboarding-Videos persönlicher und ansprechender für neue Mitarbeiter.