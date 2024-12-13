Ihr AI Omnichannel Video Creator für nahtlose Inhalte

Erstellen Sie mühelos professionelle, plattformübergreifende Videos mit AI-Avataren, um Ihr Publikum zu fesseln und Ihre Reichweite zu erweitern.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie man ansprechende Videos für soziale Medien erstellt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebhaft sein, mit schnellen Schnitten und moderner Hintergrundmusik, die den mühelosen Erstellungsprozess hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine einfache Idee in ein professionelles Social-Media-Video zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für Unternehmensschulungen und HR-Profis konzipiert ist und eine neue Unternehmensrichtlinie mit einem sauberen, professionellen Erscheinungsbild und einer ruhigen, autoritativen Stimme präsentiert. Dieses Video wird HeyGens AI-Avatare nutzen, um konsistente und professionelle Inhalte zu liefern und eine hochwertige Videoausgabe für interne Kommunikation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Für Content-Ersteller und Podcaster, die ihre Reichweite erweitern möchten, produzieren Sie ein 60-sekündiges Narrativ, das die Kraft der Wiederverwendung von Inhalten für die Multi-Plattform-Verteilung zeigt. Verwenden Sie einen erzählerischen visuellen Stil mit authentischem Filmmaterial und klarer Sprache, ergänzt durch HeyGens automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement auf verschiedenen Plattformen zu maximieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Produktlaunch-Video, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktwerber richtet. Dieses Video sollte einen hellen, visuell ansprechenden und energetischen Stil mit lebhafter Musik aufweisen und die verfügbaren Anpassungsoptionen betonen. Zeigen Sie, wie HeyGens Vorlagen und Szenen eine schnelle Erstellung von visuell beeindruckenden Videos ermöglichen, die das Publikum fesseln und Interesse wecken als eine AI-Omnichannel-Videoerstellungslösung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Omnichannel Video Creator funktioniert

Erstellen, anpassen und verteilen Sie mühelos ansprechende Videoinhalte über alle Ihre Plattformen mit AI-gestützten Tools, um eine konsistente und professionelle Markenpräsenz zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kernvideo
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript eingeben, um unsere Text-zu-Video-Funktion zu nutzen, oder wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren und professionellen Vorlagen, um schnell Ihre ersten Videoinhalte zu erstellen.
2
Step 2
Verbessern und Anpassen
Verfeinern Sie Ihr Video mit umfangreichen Anpassungsoptionen. Fügen Sie Ihre Branding-Kontrollen hinzu, nutzen Sie unsere Medienbibliothek und stellen Sie die Zugänglichkeit mit integrierten Untertiteln sicher, um eine breitere Reichweite zu erzielen.
3
Step 3
Anpassung für jede Plattform
Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um Ihr Video perfekt für die Multi-Plattform-Verteilung anzupassen. Passen Sie Ihre Inhalte mühelos für verschiedene Social-Media-Videos an, von YouTube bis Instagram, mit spezifischen Abmessungen.
4
Step 4
Exportieren Sie hochwertige Inhalte
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie eine hochwertige Videoausgabe exportieren. Ihre ansprechenden Videos sind nun bereit, geteilt zu werden, und gewährleisten professionelle Ergebnisse auf allen Ihren gewählten Kanälen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende AI-gestützte Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung hochwertiger AI-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende, hochwertige Videoausgaben effizient zu produzieren. Unser AI-Video-Generator rationalisiert den gesamten Prozess, von Skript bis zur finalen Ausgabe, und macht die professionelle AI-Videoerstellung für alle zugänglich.

Kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videos mit AI-Avataren zu erstellen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde und ansprechende Videos mit einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren zu gestalten. Mit professionellen Vorlagen und Anpassungsoptionen können Sie Ihre Inhalte so gestalten, dass sie wirklich bei Ihrem Publikum ankommen.

Was ist HeyGens Ansatz zur Text-zu-Video-Inhaltserstellung?

HeyGens fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihre Skripte mühelos in dynamische Videos und erleichtert die automatisierte Inhaltserstellung. Diese Fähigkeit ist perfekt, um Inhalte von Blogs oder Artikeln in überzeugende visuelle Erzählungen umzuwandeln.

Unterstützt HeyGen die Erstellung benutzerdefinierter Social-Media-Videos?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Erstellung wirkungsvoller Social-Media-Videos mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten zu helfen. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, Logos hinzufügen und Seitenverhältnisse anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte perfekt für verschiedene Plattformen optimiert sind.

