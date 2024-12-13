Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie man ansprechende Videos für soziale Medien erstellt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebhaft sein, mit schnellen Schnitten und moderner Hintergrundmusik, die den mühelosen Erstellungsprozess hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine einfache Idee in ein professionelles Social-Media-Video zu verwandeln.

Video Generieren