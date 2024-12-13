AI-Mehrsprachiger Promo-Video-Maker für Globales Marketing
Erstellen Sie schnell ansprechende, lokalisierte Promo-Videos für jedes Publikum weltweit, indem Sie leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingfachleute richtet und die Leistungsfähigkeit eines "AI-Mehrsprachigen Promo-Video-Makers" veranschaulicht. Das Video sollte vielfältige "AI-Avatare" zeigen, die eine globale Produkteinführung präsentieren, mit einem dynamischen visuellen Stil, schnellen Schnitten und mitreißender Hintergrundmusik, um nahtlose Lokalisierung hervorzuheben.
Entwickeln Sie ein detailliertes 2-minütiges Video für globale Unternehmen, das sich auf die fortschrittliche "Sprachüberlagerungserzeugung" der "AI-Video-Plattform" für komplexe Lokalisierungsbedürfnisse konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll sein und eine Fallstudie eines multinationalen Unternehmens präsentieren, das mühelos in neue Märkte expandiert, mit perfekt synchronisierten, mehrsprachigen Sprachüberlagerungen für ihre "AI-Video-Plattform"-Inhalte.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges praktisches Tutorial-Video für kleine bis mittelständische Unternehmen, die effiziente "Schulungsvideos" erstellen möchten. Dieses Video sollte demonstrieren, wie einfach es ist, vorgefertigte "Vorlagen & Szenen" anzupassen, um schnell hochwertige, unkomplizierte Inhalte mit einem klaren, instruktiven visuellen Stil und leicht verständlicher Erzählung zu produzieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schnelle AI-gestützte Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle, mehrsprachige Promo-Videos und Anzeigen mit AI und sparen Sie Zeit und Ressourcen bei globalen Marketingkampagnen.
Dynamische Social-Media-Promos.
Erstellen Sie mühelos ansprechende, mehrsprachige Social-Media-Videoanzeigen und -Clips, um Ihre globale Zielgruppe zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie funktioniert HeyGen als AI-Mehrsprachiger Promo-Video-Maker?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Promo-Videos zu erstellen, indem Skripte mithilfe von AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie in hochwertige Videoinhalte verwandelt werden. Diese AI-Video-Plattform unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos und Sprachüberlagerungen, was die Lokalisierung für ein globales Publikum vereinfacht.
Welche kreativen Ressourcen bietet HeyGen für die Videoproduktion?
HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Vorlagen und realistischen AI-Avataren, die in Ihre Videos integriert werden können. Nutzer können auch umfangreiche Videobearbeitungsfunktionen, einschließlich Branding-Kontrollen, nutzen, um professionelle Marketinginhalte effizient zu produzieren.
Kann HeyGen ein Skript direkt in ein Video mit Sprachüberlagerungen umwandeln?
Absolut, HeyGen vereinfacht den Prozess, indem Ihr Skript direkt in ein Video umgewandelt wird, komplett mit AI-generierten Sprachüberlagerungen und Untertiteln. Diese Fähigkeit verbessert die Automatisierung und Lokalisierung von Videomarketing erheblich und ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung.
Welche Arten von Videos können mit HeyGens AI-Video-Plattform erstellt werden?
HeyGens vielseitige AI-Video-Plattform unterstützt die Erstellung verschiedener Videoinhalte, einschließlich Produktvideos, Schulungsvideos und Social-Media-Videoanzeigen. Ihre leistungsstarken Videobearbeitungsfunktionen und die Medienbibliothek bieten alles, was benötigt wird, um wirkungsvolle Marketinginhalte zu produzieren.