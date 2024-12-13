KI-gestützter mehrsprachiger Promo-Video-Generator: Schneller global gehen

Erreichen Sie sofort ein globales Publikum. Erstellen Sie professionelle Promo-Videos mit mehrsprachigen Sprachsynthesen, unterstützt durch KI.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Einführungsvideo für kleine Unternehmen, das die schnelle Erstellung von Promo-Videos zeigt, mit hellen, leicht verständlichen Visuals und anpassbaren Vorlagen, um professionelle Videos mit einem freundlichen, energetischen Ton zu produzieren, alles angetrieben durch einfache Text-zu-Video-Funktionen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges filmisches Produkt-Spotlight für E-Commerce-Stores, die international expandieren, und heben Sie die Leistungsfähigkeit von KI-Video-Generatoren hervor, um Studio-Qualität-Visuals zu erstellen, komplett mit authentischen mehrsprachigen Sprachsynthesen, geliefert von lebensechten KI-Avataren und unterstützt durch Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um wirkungsvolle Werbeinhalte zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-Sekunden-Anleitungsvideo für Unternehmen, die ihre Videomarketing-Strategie optimieren möchten, mit schnellen, informativen Grafiken und einer selbstbewussten Erzählung, die zeigt, wie einfache Textvorgaben schnell in vollständig lokalisierte Inhalte mit automatischen Untertiteln/Captioning übersetzt werden können, um Effizienz und globale Anziehungskraft zu maximieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-gestützte mehrsprachige Promo-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie ansprechende, lokalisierte Werbevideos mit KI-Avataren und mehrsprachigen Sprachsynthesen in nur wenigen einfachen Schritten, um mühelos ein globales Publikum zu erreichen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Werbevideo-Skript einfügen. Unsere KI wird Ihre einfachen Textvorgaben automatisch in eine visuelle Erzählung umwandeln, indem sie die Text-zu-Video-vom-Skript-Technologie nutzt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen. Passen Sie die Branding-Kontrollen an, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Unternehmens zu treffen.
3
Step 3
Fügen Sie mehrsprachige Sprachsynthesen hinzu
Erweitern Sie die globale Reichweite Ihres Videos, indem Sie mehrsprachige Sprachsynthesen in verschiedenen Sprachen generieren. Nutzen Sie die Sprachsynthese, um mit vielfältigen Zielgruppen in Kontakt zu treten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre professionellen Videos mit automatischen Untertiteln und Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Exportieren Sie Ihre hochwertigen Werbeinhalte für die sofortige Verbreitung über Plattformen hinweg.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die professionelle Videoproduktion mit KI?

HeyGen nutzt fortschrittliche generative Medien und KI-Video-Generatoren, die es Nutzern ermöglichen, einfache Textvorgaben in polierte, professionelle Videos zu verwandeln. Dieser automatisierte Bearbeitungsprozess vereinfacht die Produktion und spart Unternehmen und Marketingagenturen erheblich Zeit und Ressourcen.

Welche mehrsprachigen Fähigkeiten bietet HeyGen für globale Inhalte?

HeyGen fungiert als KI-gestützter mehrsprachiger Promo-Video-Generator und bietet robuste Funktionen zur mühelosen Lokalisierung von Inhalten. Nutzer können mehrsprachige Sprachsynthesen in zahlreichen Akzenten und Sprachen erstellen, um sicherzustellen, dass ihre professionellen Videos bei vielfältigen globalen Zielgruppen Anklang finden.

Kann HeyGen benutzerdefinierte KI-Avatare für einzigartiges Branding erstellen?

Ja, HeyGen ist eine führende KI-Avatar-Plattform, die die Erstellung benutzerdefinierter KI-Avatare ermöglicht, um die Markenbeständigkeit in allen professionellen Videos zu verbessern. Diese Funktion integriert sich nahtlos mit anpassbaren Vorlagen, sodass Unternehmen mühelos Studio-Qualität-Visuals beibehalten können.

Wie verwandle ich ein Skript in ein Video mit HeyGen?

HeyGen vereinfacht den Prozess von Skript zu Video, indem es Ihnen ermöglicht, einfache Textvorgaben oder ein vollständiges Skript direkt in dynamische Werbeinhalte zu verwandeln. Seine fortschrittliche KI generiert professionelle Videos, komplett mit Sprachsynthesen und synchronisierten Visuals, bereit für Ihr Publikum.

