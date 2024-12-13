Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler und Produktmanager, die neue Funktionen ihrer mobilen Apps schnell präsentieren müssen. Der visuelle Stil sollte sauber und technisch sein, mit Schwerpunkt auf UI-Klarheit und subtilen Animationen, begleitet von einem präzisen, autoritativen Voiceover. Zeigen Sie, wie ein "AI Mobile App Demo Generator" die Produktionszeit drastisch verkürzt, indem er die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzt, um automatisch ansprechende "Mobile App Demos" aus einfachen Texteingaben zu erstellen.

