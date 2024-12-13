AI Mobile Ad Generator: Erstellen Sie schnell hochkonvertierende Anzeigen

Verwandeln Sie Ihre Anzeigenerstellung mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript, um fesselnde Videoanzeigen zu generieren, die die Anzeigenoptimierung und den ROAS verbessern.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und die mühelose Erstellung vielfältiger Werbekreativen zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Werbebeispielen, begleitet von einem modernen, mitreißenden Soundtrack und einer klaren, begeisterten Stimme. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, beeindruckende mobile Anzeigen mit dem AI Mobile Ad Generator zu erstellen, und erwähnen Sie speziell HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ideen schnell in fesselnde Inhalte zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das sich an digitale Vermarkter und E-Commerce-Marken richtet und die Geschwindigkeit und Effizienz bei der Erstellung hochwertiger Videoanzeigen demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit sanften Übergängen und wirkungsvollen On-Screen-Texten, unterstützt von einer selbstbewussten und autoritären Stimme und zeitgenössischer instrumentaler Musik. Betonen Sie HeyGens Fähigkeiten als AI Video Ad Maker, indem Sie die Voiceover-Generierung und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um in wenigen Minuten fesselnde Videoanzeigen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Social Media Manager und Content Creators, das zeigt, wie man authentische, AI-generierte UGC-Stil-Anzeigen erstellt. Der visuelle Ansatz sollte nachvollziehbar und leicht informell sein, mit trendiger Hintergrundmusik und einer freundlichen, gesprächigen Stimme. Zeigen Sie HeyGens sofort verfügbare Vorlagen- und Szenenfunktion für schnelle Anpassungen und wie Untertitel/Untertitel automatisch hinzugefügt werden können, um die Zuschauerbindung für Ihre Anzeigenvorlagen zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein poliertes 30-sekündiges Video für Markenmanager und Werbeagenturen, das sich auf die perfekte Markenkonsistenz über alle Werbekampagnen hinweg konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und geschäftlich sein, mit eleganten Bewegungsgrafiken und einer anspruchsvollen Hintergrundmusik, erzählt von einer autoritären Stimme. Demonstrieren Sie, wie HeyGen die nahtlose Erstellung von Anzeigen über verschiedene Plattformen hinweg erleichtert, indem Sie die Nützlichkeit der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für verschiedene soziale Medien und die Verwendung von AI-Avataren zur Darstellung verschiedener Markenvertreter hervorheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Mobile Ad Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende, leistungsstarke mobile Werbekreativen mit AI, optimieren Sie für verschiedene Plattformen und steigern Sie die Wirkung Ihrer Kampagne.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Anzeigenkonzept
Beginnen Sie Ihren Anzeigenerstellungsprozess, indem Sie aus einer Reihe professioneller Anzeigenvorlagen oder einer leeren Leinwand wählen, um die Grundlage Ihrer Anzeige zu definieren.
2
Step 2
Generieren Sie AI-Videoanzeigen
Nutzen Sie unseren leistungsstarken AI Video Ad Maker, um Ihre Skripte in dynamische visuelle Inhalte zu verwandeln, einschließlich realistischer AI-Avatare und Voiceovers.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Anzeige an und branden Sie sie
Wenden Sie mühelos die einzigartigen Assets Ihrer Marke an, wie Logos und Farbschemata, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um die Markenkonsistenz über alle Ihre mobilen Anzeigendesigns hinweg zu wahren.
4
Step 4
Exportieren Sie für mobile Plattformen
Optimieren Sie Ihre endgültigen Werbekreativen mit automatischer Größenanpassung im Seitenverhältnis und exportieren Sie sie, bereit für den sofortigen Einsatz auf Plattformen wie Meta und TikTok.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

AI-gestützte Kundenreferenzen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende AI-Video-Testimonials, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit für die Anzeigen Ihrer Marke aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung überzeugender AI-Videoanzeigen?

HeyGen fungiert als intuitiver AI Video Ad Maker, der es Nutzern ermöglicht, mühelos hochwertige Videoanzeigen aus einem einfachen Skript zu erstellen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Anzeigenvorlagen und AI-Avataren, um Ihren Anzeigenerstellungsprozess zu optimieren und schnell fesselnde Inhalte zu produzieren.

Kann HeyGen vielfältige Werbekreativen für verschiedene Plattformen generieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine breite Palette von Werbekreativen zu produzieren, einschließlich Video- und Bildanzeigen, mit flexibler Größenanpassung für Plattformen wie Meta und TikTok. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-generierten UGC und andere Kreativen überall ihre visuelle Wirkung behalten.

Welche kreativen Assets bietet HeyGen, um meine Mobile Ad Generator-Projekte zu verbessern?

HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer Assets, einschließlich fotorealistischer AI-Avatare, einer umfassenden Medienbibliothek und fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, einzigartige visuelle und narrative Inhalte für Ihre Mobile Ad Generator-Projekte zu erstellen, sogar virtuelle Fotoshootings zu simulieren.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz über alle meine Werbekampagnen hinweg sicher?

HeyGen bietet leistungsstarke Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und konsistente AI-Avatare in jedes Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Werbekreativen ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild beibehalten und Ihre Markenidentität über alle Plattformen hinweg stärken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo