KI-Mikrotraining-Video-Generator für schnelles Microlearning

Erstellen Sie schnell professionelle Microlearning-Videos für L&D mit anpassbaren KI-Avataren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Microlearning-Video für neue Mitarbeiter, die in ein schnelllebiges Technologieunternehmen eintreten, und stellen Sie die Kernwerte vor. Dieses Video sollte realistische KI-Avatare als freundliche Guides in modernen, sauberen Büroumgebungen zeigen und einen optimistischen und professionellen visuellen Stil beibehalten. Der Ton sollte eine klare KI-Voiceover-Generierung nutzen, um die Botschaft prägnant zu übermitteln und einen einladenden Ton zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Nutzer und potenzielle Kunden, das die nahtlose Integration einer neuen Softwarefunktion zeigt. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, hauptsächlich mit dynamischen Bildschirmaufnahmen und UI/UX-Demonstrationen, möglicherweise verstärkt durch einen KI-Avatar, der auf wichtige Elemente hinweist. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um ein prägnantes, ansprechendes Narrativ zu erstellen, wobei kritische Punkte mit Untertiteln/Hinweisen auf dem Bildschirm hervorgehoben werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das alle Mitarbeiter an ein wichtiges Unternehmenssicherheitsprotokoll erinnert. Der visuelle Stil muss direkt und hochgradig ansprechend sein, indem HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen mit leuchtenden Farben und minimalen Textüberlagerungen für maximale Wirkung genutzt werden. Ein autoritatives, aber beruhigendes KI-Voiceover sollte die Botschaft vermitteln, um ein sofortiges Verständnis und die Beibehaltung dieser wichtigen Schulungsinformationen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Video, das sich an L&D-Profis und HR-Manager richtet und die Effizienz und Wirkung von Microlearning für E-Learning-Initiativen hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit Infografik-Elementen und einem autoritativen KI-Avatar, der wichtige Statistiken präsentiert. Der Ton muss aus einem informativen KI-Voiceover bestehen, das fachmännisch generiert wurde, während das Endergebnis für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten geeignet sein sollte.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein KI-Mikrotraining-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und effektive Microlearning-Videos für jeden Schulungsbedarf mit fortschrittlichen KI-Funktionen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre Schulungsinhalte ein oder geben Sie ein neues Skript direkt in die Plattform ein. Unsere KI verwandelt Ihren Text automatisch in ein dynamisches Narrativ.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Mikrotraining-Inhalte zu präsentieren. Diese realistischen Präsentatoren steigern das Engagement und die Professionalität.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Voiceovers hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende KI-Voiceovers aus Ihrem Skript in mehreren Sprachen. Passen Sie den Sprachstil und Ton an, um perfekt zu Ihren Schulungsanforderungen zu passen.
4
Step 4
Anpassen und Exportieren
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, Hintergrundmusik und interaktiven Elementen an. Exportieren Sie Ihr fertiges Mikrotraining-Video in hoher Auflösung für den sofortigen Einsatz.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

Verwenden Sie KI-Avatare und Text-zu-Video, um komplexe Informationen zu vereinfachen und spezialisiertes Schulungs- und Bildungsgut leicht verständlich für alle Lernenden zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die kreative Inhaltserstellung für Microlearning?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, die kreative Inhaltserstellung für Microlearning-Videos durch seine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und robuste Anpassungsoptionen zu vereinfachen. Sie können Schulungsvideos mühelos an Ihre Marke anpassen und dynamische, ansprechende KI-gestützte Inhalte erstellen.

Kann HeyGen realistische KI-Avatare und Voiceovers für Schulungsvideos generieren?

Ja, HeyGen ist darauf spezialisiert, realistische KI-Avatare und hochwertige KI-Voiceovers direkt aus Ihrem Text zu generieren. Diese innovative Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, professionelle Schulungsvideos mit vielfältigen KI-Präsentatoren und authentischen Stimmen zu produzieren.

Was macht HeyGen zur idealen KI-Videoplattform für L&D-Profis?

HeyGen ist die ideale KI-Videoplattform für L&D-Profis, da sie in der Lage ist, schnell ansprechende Microlearning-Videos zu produzieren. Sie vereinfacht die Erstellung effektiver E-Learning-Inhalte und ermöglicht eine effiziente Schulungsbereitstellung mit KI-Avataren und einsatzbereiten Vorlagen.

Unterstützt HeyGen die Produktion von hochwertigen und mehrsprachigen Videos?

Absolut, HeyGen unterstützt die Produktion hochwertiger Videos, einschließlich Optionen für 4K-Exporte, um visuelle Exzellenz zu gewährleisten. Darüber hinaus erstrecken sich seine Fähigkeiten auf die Erstellung mehrsprachiger Videos mit automatisierten Untertiteln, was die Zugänglichkeit und Reichweite für Ihr globales Publikum verbessert.

