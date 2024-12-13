AI Microlearning Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Gestalten Sie mühelos interaktive Kurse und ansprechende Lernmaterialien mit unserem AI-Kursgenerator, der Text-zu-Video aus dem Skript für dynamische Inhalte nutzt.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das sich an beschäftigte L&D-Teams richtet und zeigt, wie ein AI-Microlearning-Generator komplexe Informationen schnell in ansprechende, leicht verdauliche Lektionen verwandeln kann. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit dynamischen Textanimationen und einer klaren, enthusiastischen Stimme, die die Effizienz von Text-zu-Video aus dem Skript für die schnelle Inhaltserstellung hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen interaktiven 45-Sekunden-Spot für Pädagogen und Unternehmensschulungsleiter, die das Engagement der Lernenden steigern möchten. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar zeigen, der die Zuschauer durch die Erstellung interaktiver Kurse mit einem AI-Quiz-Builder führt, mit einem optimistischen, ermutigenden Audiostil und hellen, modernen Grafiken. Betonen Sie die Einfachheit der Voiceover-Generierung, um das Lernerlebnis zu personalisieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine filmische 60-Sekunden-Erzählung für Content-Ersteller und Unternehmer, die ihre Online-Kurse skalieren möchten. Das Video sollte zeigen, wie personalisierte Lernpfade erstellt und weltweit verteilt werden können, wobei verschiedene Lernende von den Inhalten profitieren. Eine warme, inspirierende Stimme mit ambienter Hintergrundmusik und klaren Untertiteln/Unterlegungen wird die Zugänglichkeit verbessern, unterstützt von einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für vielfältige visuelle Darstellungen.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Anleitungsvideo für Solopreneure und Kleinunternehmer, die neu in der Kursentwicklung sind. Dieses einfache Stück wird die Einfachheit der Nutzung eines AI-Kursgenerators demonstrieren, mit einem sauberen, schrittweisen visuellen Stil und einer freundlichen, beruhigenden Stimme. Die Verwendung von vorgefertigten Vorlagen & Szenen sollte visuell hervorgehoben werden, um einen schnellen Start in die Kursentwicklung zu ermöglichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Microlearning Generator funktioniert

Entwickeln Sie schnell ansprechende, leicht verdauliche Lernerfahrungen mit AI. Vom ersten Inhaltserstellung bis zur Bereitstellung und Analyse, optimieren Sie Ihren Kursentwicklungsprozess.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kurskonzept
Nutzen Sie einen AI-Curriculum-Generator, um sofort ein umfassendes Kurskonzept oder erste Inhalte aus einem einfachen Prompt zu erstellen und Ihre Inhaltserstellung zu beschleunigen.
2
Step 2
Gestalten Sie ansprechende Inhalte
Verwenden Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Builder, um Ihre Microlearning-Module anzupassen. Fügen Sie problemlos reichhaltige Medien und interaktive Elemente hinzu, um Ihre Lernmaterialien zu verbessern.
3
Step 3
Personalisierte Lernpfade bereitstellen
Implementieren Sie personalisierte Lernpfade für Ihr Publikum. Stellen Sie sicher, dass Ihre interaktiven Kurse mobilfähig und zugänglich sind, um Lernende überall zu erreichen.
4
Step 4
Leistung überwachen und verfeinern
Greifen Sie auf leistungsstarke Analysetools zu, um den Fortschritt und das Engagement der Lernenden zu verfolgen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Inhalte kontinuierlich zu verfeinern und die Wissensspeicherung zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Kurzform-Bildungsinhalte erstellen

.

Produzieren Sie schnell überzeugende Kurzvideos und Clips, ideal für schnelle Bildungseinblicke oder Kurswerbung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Microlearning-Kursen?

HeyGen fungiert als AI-Microlearning-Generator, der den Prozess der Entwicklung von prägnanten, ansprechenden Online-Kursen vereinfacht. Es ermöglicht Content-Erstellern, Skripte schnell in Videoinhalte mit AI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln, ideal für leicht verdauliche Inhalte und Wissensspeicherung.

Kann HeyGen zur Entwicklung umfassender Online-Kurse verwendet werden?

Ja, HeyGen dient als leistungsstarker AI-Kursgenerator, der die Entwicklung ansprechender Lernmaterialien über Microlearning hinaus ermöglicht. Seine Funktionen unterstützen die Erstellung interaktiver Kurse, die sich für Unternehmensschulungen oder Kundenschulungen eignen und das Engagement der Lernenden verbessern.

Welche Inhaltsgenerierungsfunktionen bietet HeyGen für die Kursentwicklung?

HeyGen bietet robuste Inhaltsgenerierungstools, einschließlich Text-zu-Video-Fähigkeiten mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung. Benutzer können Vorlagen, Medienbibliotheksunterstützung und Branding-Kontrollen nutzen, um hochwertige, professionelle Videolektionen für jeden Online-Kurs zu produzieren.

Unterstützt HeyGen personalisierte Lernpfade für Online-Kurse?

HeyGen, als effektiver AI-Curriculum-Generator, unterstützt die Erstellung personalisierter Lernpfade für Online-Kurse. Dies macht es zu einer idealen Plattform für unterschiedliche Bedürfnisse wie Kundenschulungen, Mitarbeiterschulungen und Kompetenzentwicklung, was letztendlich die Wissensspeicherung und das Engagement der Lernenden steigert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo