AI Medical Intake Video Maker: Patientenedukation transformieren

Revolutionieren Sie die Patientenedukation und Klinikwerbung mit AI-Avataren, die klare und ansprechende medizinische Inhalte schnell liefern.

473/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein beruhigendes 45-sekündiges Aufklärungsvideo für Patienten und ihre Familien, das gängige Anweisungen vor einem Eingriff erklärt. Der visuelle Stil sollte freundlich und leicht verständlich sein, mit einem einfühlsamen AI-Avatar, der die wichtigsten Informationen mit einer klaren, sanften Stimme vermittelt. Diese medizinischen Videoinhalte können effektiv HeyGens AI-Avatare nutzen, um Vertrauen aufzubauen und komplexe Themen zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Kurzvideo für Klinikwerbung, das darauf abzielt, neue Patienten in der lokalen Gemeinschaft zu gewinnen. Der visuelle und akustische Stil sollte hell, einladend und modern sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer professionellen AI-Stimme, die die einzigartigen Dienstleistungen der Klinik hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um schnell ein überzeugendes Werbevideo zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges medizinisches Erklärvideo für Medizinstudenten und Juniorpersonal, das einen neuen Diagnoseprozess detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte sehr anschaulich und präzise sein, mit anatomischen Grafiken und Schritt-für-Schritt-Diagrammen, gepaart mit einer sachkundigen AI-Stimme. Stellen Sie die volle Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um komplexe Inhalte des Healthcare Video Makers für alle Lernenden verständlich zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Medical Intake Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende medizinische Intake-Videos, um die Patientenedukation zu optimieren und die Kommunikation in der Klinik mit HeyGens AI zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen Avatar
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer medizinischen Intake-Nachricht. Nutzen Sie dann HeyGens Text-zu-Video-Funktion und wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Branding-Elemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Logo und die Markenfarben Ihrer Klinik mit den Branding-Kontrollen einfügen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für Ihren Healthcare Video Maker zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie AI-Voice-Over und Untertitel an
Erzeugen Sie natürlich klingende Audios mit der AI-Voice-Over-Generierung für Ihr Skript. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre medizinischen Videoinhalte, indem Sie automatisch AI-Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie für die Patientenedukation
Passen Sie das Seitenverhältnis Ihres Videos für verschiedene Plattformen an und exportieren Sie Ihr finales hochwertiges Video, das bereit ist, für die Patientenedukation und Intake-Prozesse verwendet zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bewerben Sie Klinikdienstleistungen

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Kurzvideos für soziale Medien, um neue Patienten zu gewinnen und Klinikangebote zu bewerben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI Medical Video Generator für Gesundheitsfachkräfte?

HeyGen dient als leistungsstarker AI Medical Video Generator, der es Gesundheitsfachkräften ermöglicht, hochwertige medizinische Videoinhalte einfach zu erstellen. Es nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um die Produktion von Patientenaufklärungsmaterialien und Klinikwerbung zu optimieren.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung medizinischer Erklärvideos?

HeyGen bietet eine umfassende Palette technischer Funktionen für medizinische Erklärvideos, einschließlich AI-Voice-Over-Generierung, AI-Untertitel und Anpassung des Seitenverhältnisses. Diese Tools, zusammen mit verschiedenen Videovorlagen, ermöglichen es den Nutzern, effizient professionelle medizinische Videoinhalte für diverse Anwendungen zu produzieren.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Patientenaufklärungs- und medizinischen Schulungsvideos helfen?

Ja, HeyGen ist ein idealer Healthcare Video Maker zur Erstellung ansprechender Patientenaufklärungs- und medizinischer Schulungsvideos. Die intuitive Plattform ermöglicht die einfache Erstellung von maßgeschneiderten medizinischen Videoinhalten, die das Lernen und die Kommunikation im Gesundheitswesen verbessern.

Wie kann ich HeyGen nutzen, um schnell Kurzvideos für Social-Media-Beiträge zu erstellen?

HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung wirkungsvoller Kurzvideos für Social-Media-Beiträge und Klinikwerbung. Mit Funktionen wie Text-zu-Video aus Skripten, AI-Avataren und verschiedenen Videovorlagen können Sie schnell professionellen Inhalt produzieren, der für unterschiedliche Seitenverhältnisse optimiert ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo