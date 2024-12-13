Erstellen Sie ein 90-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein AI-Marktplatz-Video-Generator die Marketingbemühungen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit einer freundlichen, professionellen Stimme, die die Schritte erklärt. Nutzen Sie die Funktion 'Text-zu-Video aus Skript', um schriftliche Inhalte mühelos in überzeugende Marketingvisuals zu verwandeln.

Video Generieren