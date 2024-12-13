AI-Marktplatz-Listing-Video-Generator: Steigern Sie Ihre Verkäufe

Erstellen Sie sofort ansprechende Produktlisting-Videos mit unserer Text-zu-Video-Funktion, um die Interaktion und Konversionen für Ihren E-Commerce-Shop zu steigern.

488/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein professionelles, aber freundliches 45-Sekunden-Tutorial-Video für Kleinunternehmer, das die Einfachheit der Erstellung ansprechender Social-Media-Videos demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und klar sein, mit eingeblendeten Textüberlagerungen durch Untertitel und einer warmen Stimme. Betonen Sie die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell hochwertige Inhalte zu erstellen, ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Anleitungsvideo für Marketingteams, das zeigt, wie die Videoinhaltsproduktion durch Videoautomatisierung skaliert werden kann. Der visuelle Stil sollte modern und schnell sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die unterschiedliche Produktmerkmale oder Vorteile präsentieren, unterstützt von einer klaren Stimme. Heben Sie die Effizienz der Nutzung von HeyGens AI-Avataren und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervor, um die Markenbeständigkeit über zahlreiche Kampagnen hinweg zu wahren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein ermutigendes 30-Sekunden-Einführungsvideo für neue Online-Unternehmer, insbesondere E-Commerce-Verkäufer, die ihre Produktlistings verbessern müssen. Der visuelle Stil sollte einfach und einladend sein und einen Schritt-für-Schritt-Prozess mit einer freundlichen Stimme demonstrieren. Konzentrieren Sie sich darauf, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion und die Funktionen zur Größenanpassung & zum Exportieren von Seitenverhältnissen die mühelose Erstellung fesselnder Videoanzeigen für verschiedene Marktplätze ermöglichen und den gesamten Inhaltsproduktionsprozess vereinfachen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Marktplatz-Listing-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Produktbeschreibungen in ansprechende Videolistings für jeden Marktplatz, steigern Sie Ihre Verkäufe und vereinfachen Sie die Inhaltsproduktion.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Produktbeschreibung oder Ihres Marketingtextes. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Ihren Text in ein dynamisches Videoskript zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und die Merkmale Ihres Produkts mit ansprechenden Ausdrücken zu präsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und Schriftarten Ihrer Marke, indem Sie unsere intuitiven Branding-Kontrollen nutzen, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie für jeden Marktplatz
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Produktvideo, das für nahtloses Hochladen auf jeden E-Commerce-Marktplatz optimiert ist, mit anpassbarer Größenanpassung des Seitenverhältnisses.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Kundenreferenzen

.

Bauen Sie Käufervertrauen auf, indem Sie Kundenreferenzen in überzeugende AI-generierte Videos für Ihre Marktplatz-Listings verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Produktlistings?

HeyGen nutzt seinen fortschrittlichen AI-Video-Generator, um Textskripte in ansprechende Produktlisting-Videos zu verwandeln. Benutzer können aus verschiedenen AI-Avataren und Sprachüberlagerungen wählen, was die kreative Inhaltsproduktion mühelos macht, selbst ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videos an meine Marke anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle, sodass Sie Branding-Elemente wie Logos und Farben verwenden und Ihre eigenen Medien integrieren können. Sie können auch verschiedene Videovorlagen nutzen und auf Stock-Material zugreifen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-generierten Videos perfekt zur Identität Ihrer Marke passen.

Was macht HeyGen ideal für die Erstellung von AI-Marktplatz-Listing-Videos?

HeyGen ist speziell als AI-Marktplatz-Listing-Video-Generator konzipiert, der E-Commerce-Verkäufern ermöglicht, mühelos hochkonvertierende Produktlistings zu erstellen. Seine Funktionen stellen sicher, dass Ihre Videos für verschiedene Plattformen optimiert sind, was Ihnen hilft, mehr Verkäufe zu erzielen und Ihre Inhaltsproduktion zu verbessern.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Exportoptionen für AI-Videos?

Ja, HeyGen unterstützt mehrsprachige Sprachüberlagerungen und bietet Untertitel, um Ihre Reichweite zu erweitern. Sie können auch problemlos Seitenverhältnisse anpassen und Ihre AI-Videos in verschiedenen Formaten exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre kreativen Inhalte für jede Plattform bereit sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo