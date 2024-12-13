Der ultimative AI-Marketing-Videoersteller für Ihr Unternehmen

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Marketingfachleute, das zeigt, wie man schriftliche Inhalte in überzeugende Marketingvideos verwandelt. Mit einem klaren, informativen visuellen Stil und einer professionellen Voiceover sollte dieses Video die nahtlose "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion betonen und veranschaulichen, wie automatisch generierte Skripte und ein Drag-and-Drop-Editor Benutzer befähigen, schnell Videos aus Text zu erstellen und ihren Videoerstellungs-Workflow zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingagenturen und Unternehmenskommunikationsteams richtet und die vereinfachte Markenkonsistenz über alle Videoinhalte hinweg hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, unternehmensgerecht und ansprechend sein, mit einer autoritativen Voiceover. Präsentieren Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen"-Bibliothek und betonen Sie, wie gebrandete Vorlagen und Team-Kollaborationsfunktionen es einfach machen, hochwertige, markenkonforme Videos schnell anzupassen und bereitzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein umfassendes 90-sekündiges Schulungsvideo für Unternehmenskunden und globale Marken, das fortschrittliche Lokalisierungsfähigkeiten veranschaulicht. Verwenden Sie einen polierten, anspruchsvollen visuellen Stil mit einer mehrsprachigen Voiceover und dynamischer Textanzeige. Konzentrieren Sie sich darauf, wie die Funktionen "Voiceover-Generierung" und "Untertitel/Beschriftungen" im AI-Videoeditor von HeyGen eine nahtlose Umnutzung von Videos in verschiedenen Märkten ermöglichen und personalisierte Videos und eine breite Reichweite für globale Kampagnen sicherstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Marketing-Videoersteller funktioniert

Nutzen Sie die Kraft der AI, um mühelos fesselnde Marketingvideos zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Engagement fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Erstellen Sie ein überzeugendes Videoskript mit AI oder fügen Sie Ihr eigenes ein. Die 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion unserer Plattform wandelt Ihren Text sofort in eine dynamische Videogrundlage um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter 'AI-Avatare', um Ihre Botschaft zu präsentieren. Diese anpassbaren Charaktere verbessern Ihr visuelles Storytelling und verbinden sich effektiv mit Ihrem Publikum.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Stärken Sie Ihre Identität, indem Sie 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)' nutzen, um Ihre visuellen Assets zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Marketingvideo nahtlos mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr professionelles Video mit 'Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte'. Liefern Sie Ihre Inhalte nahtlos, optimiert für verschiedene Plattformen, um die Videobereitstellung effektiv zu skalieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Kundenerfolg mit AI-Videos hervor

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos, die Kundenerfahrungen effektiv teilen, Vertrauen aufbauen und den Wert Ihrer Marke zeigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht der AI-Videoersteller von HeyGen den Videoerstellungsprozess?

Der AI-Videoersteller von HeyGen vereinfacht die Videoerstellung, indem er Benutzern ermöglicht, professionelle Videos aus Textskripten zu generieren und dabei fortschrittliche AI-gestützte Tools nutzt. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor und automatisch generierte Skripte ermöglichen eine effiziente Produktion, ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu erfordern.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Avatare und Videobranding in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare und Branding, sodass Sie aus verschiedenen Optionen wählen und die Farben und Logos Ihrer Marke anwenden können. Dies stellt sicher, dass Ihre professionellen Videos eine konsistente visuelle Identität durch gebrandete Vorlagen auf allen Plattformen beibehalten.

Unterstützt HeyGen kollaborative Workflows für die Produktion von Marketingvideos?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, nahtlose Teamkollaboration zu ermöglichen und ist ein unternehmensbereites AI-Tool für die Produktion von Marketingvideos. Teams können effizient an Projekten zusammenarbeiten und so Markensteuerung und konsistente Botschaften über alle Marketinginhalte hinweg sicherstellen.

Kann HeyGen Videos mit lokalisiertem Inhalt und Voiceovers für ein globales Publikum erstellen?

Absolut, HeyGen ist hervorragend in der Erstellung von lokalisierten Videoinhalten, indem es Voiceovers in über 140 Sprachen sowie automatisierte Untertitel und Beschriftungen unterstützt. Diese Fähigkeit ermöglicht es Unternehmen, personalisierte Videos zu erstellen, die bei vielfältigen globalen Zielgruppen Anklang finden.

