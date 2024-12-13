KI-Marketing-Kampagnen-Videoersteller: Erstellen Sie schnell gewinnende Anzeigen

Produzieren Sie leistungsstarke Videoanzeigen für alle Plattformen mit lebensechten KI-Avataren und erstellen Sie sofort ansprechende Inhalte für Ihre Marketingkampagnen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Heben Sie die Kraft der globalen Reichweite in einem 45-sekündigen Video hervor, das für digitale Marketingagenturen und Content-Ersteller entwickelt wurde. Dieses moderne, sauber gestaltete Video wird demonstrieren, wie lebensechte "KI-Avatare" Botschaften in jeder Sprache effektiv lokalisieren können und Kommunikationsbarrieren abbauen. Der Ton sollte eine klare, mehrsprachige Lieferung bieten und die fortschrittliche "KI-Avatare"-Fähigkeit von HeyGen betonen.
Beispiel-Prompt 2
Wie können E-Commerce-Unternehmen und Marken ihre Social-Media-Interaktion verbessern? Produzieren Sie ein dynamisches 1 Minute und 30 Sekunden langes Video, das die "Videoanzeigen-Optimierung" mit HeyGens vielseitiger "Vorlagen & Szenen"-Funktion demonstriert, die sich an Social-Media-Werbetreibende richtet. Verwenden Sie einen geteilten Bildschirmvergleich, um die sofortige Wirkung gut gestalteter Anzeigen zu zeigen, begleitet von einer autoritativen, aber ansprechenden Stimme, die erklärt, wie man ein Top-"Marketing-Videoersteller" wird.
Beispiel-Prompt 3
Informieren Sie Produktmanager und Werbefachleute über die Rationalisierung ihres Anzeigen-Erstellungsprozesses mit einem detaillierten 2-minütigen Video. Dieses informative Stück sollte visuell die Effizienz der Nutzung von "KI-gestützten automatisch generierten Skripten" zur "Erstellung von Videoanzeigen" in großem Maßstab demonstrieren. Behalten Sie einen ruhigen, instruktiven Ton bei und heben Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Fähigkeit für schnelle und effektive Inhaltserstellung hervor.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Marketing-Kampagnen-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende KI-Marketingvideos für Ihre Kampagnen. Entwerfen Sie beeindruckende Videoanzeigen mit lebensechten KI-Avataren und leistungsstarken Funktionen in nur vier einfachen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre KI-Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Nutzung von HeyGens vielfältiger Bibliothek professioneller Vorlagen & Szenen, um Ihr KI-Marketingvideo zu starten und einen professionellen Anfang zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren lebensechten KI-Avatar
Personalisieren Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und einen menschlichen Touch hinzuzufügen, der bei Ihrem Publikum ankommt.
3
Step 3
Wenden Sie die visuelle Identität Ihrer Marke an
Bewahren Sie Konsistenz, indem Sie unsere Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Logo, benutzerdefinierte Farben und Schriftarten hinzuzufügen, damit Ihre Videoanzeigen Ihre einzigartige Marke widerspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und optimieren Sie für Plattformen
Finalisieren Sie Ihre Anzeige und verwenden Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um perfekt auf verschiedene soziale Medienkanäle zu passen, sodass Sie gewinnende Videoanzeigen über alle Ihre Marketingkampagnen hinweg starten können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten von Kunden

.

Produzieren Sie überzeugende KI-gestützte Videos von Kundenreferenzen, um Vertrauen aufzubauen und potenziellen Kunden greifbaren Wert zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen den Nutzern, sofort Videoanzeigen für Marketingkampagnen zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess, um sofort Videoanzeigen zu erstellen, indem es Text-zu-Video mit KI-gestützten automatisch generierten Skripten umwandelt. Dies ermöglicht es Marken und Agenturen, schnell hochwertige Marketingvideos für effektive Kampagnen zu produzieren.

Können HeyGens KI-Avatare für verschiedene Marketingvideos angepasst werden?

Ja, HeyGen bietet eine Reihe von lebensechten KI-Avataren, die in Ihre Marketingvideos integriert werden können, einschließlich UGC-Videostilen. Diese Avatare bieten Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte authentisch über soziale Medienanzeigen und andere Plattformen hinweg resonieren.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die globale Videoanzeigen-Optimierung?

HeyGen bietet robuste technische Fähigkeiten für die Videoanzeigen-Optimierung, einschließlich der Erstellung von Voiceovers und Untertiteln. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre KI-Marketingvideos in jeder Sprache zu lokalisieren und sicherzustellen, dass gewinnende Videoanzeigen ein globales Publikum effektiv erreichen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Social-Media-Anzeigen?

HeyGen dient als umfassender Marketing-Videoersteller, der Content-Erstellern ermöglicht, Videoanzeigen zu erstellen, die für soziale Medien optimiert sind, indem eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen verwendet wird. Es umfasst Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript und Größenanpassung des Seitenverhältnisses für vielseitige Inhalte.

