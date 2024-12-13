AI Fertigungsschulungs-Videoersteller: Optimieren Sie die Mitarbeiterschulung

Ermöglichen Sie Ihren L&D-Teams, technische Schulungsvideos mit hoher Wirkung und fortschrittlicher Sprachsynthese zu erstellen.

432/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Schulungsmodul für Fertigungstrainer und technisches Personal, das sich auf neue Gerätebetriebsverfahren konzentriert. Der Stil des Videos sollte detailliert, instruktiv und visuell geführt sein, mit einer klaren, schrittweisen Audioerklärung und Bildschirmdemonstrationen. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung und Aktualisierung komplexer Module mit HeyGens Vorlagen & Szenen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Begrüßungsvideo für HR-Abteilungen und neue Mitarbeiter in der Fertigung zur Einarbeitung. Der visuelle und akustische Stil muss freundlich, ansprechend und informativ sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die in einer virtuellen Fabrikumgebung interagieren. Zeigen Sie, wie personalisierte Schulungsinhalte effektiv mit den AI-Avataren von HeyGen bereitgestellt werden können.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Marketingvideo für globale Fertigungsbetriebe, das eine neue Produktlinie oder effiziente Fabrikprozesse vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte eindrucksvoll und dynamisch sein, mit verschiedenen Fabrikeinstellungen und nahtloser globaler Kommunikation. Demonstrieren Sie, wie HeyGens Untertitel/Untertitel Herstellungsunternehmen helfen können, ein vielfältiges Publikum mit ihren Schulungs- und Marketingbotschaften zu erreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Fertigungsschulungs-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Fertigungsverfahren in ansprechende Schulungsvideos, verbessern Sie die Mitarbeiterentwicklung und optimieren Sie Ihre L&D-Bemühungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre vorhandenen Fertigungsschulungsinhalte als Text eingeben. Unsere Plattform nutzt die **Text-zu-Video-Konvertierung**, um Ihr geschriebenes Material automatisch in ein dynamisches Video umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von **AI-Avataren** wählen, um Ihre Schulungsbotschaft zu präsentieren und komplexe Themen nachvollziehbarer und verständlicher zu machen.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Bewahren Sie die Konsistenz, indem Sie Ihr Video mit den **Marken-Kits** Ihres Unternehmens anpassen, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass alle Schulungsinhalte mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Fertigungsschulungsvideo und exportieren Sie es in Formate wie **SCORM oder MP4**, bereit für die nahtlose Integration in Ihr Learning Management System oder auf Sharing-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie technische Schulungsinhalte

.

Vereinfachen Sie komplexe Fertigungsprozesse und technische Informationen in klare, leicht verständliche Videomodule für effizientes Lernen und Onboarding.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Fertigungsschulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, hochwertige Fertigungsschulungsvideos schnell mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu produzieren, was sowohl Zeit als auch Kosten erheblich reduziert. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung und einfache Aktualisierungen, um mit sich entwickelnden Fertigungsszenarien Schritt zu halten und effektive Schulungsvideos sicherzustellen.

Welche Vorteile bieten AI-Avatare für die Mitarbeitereinführung und technische Schulung?

Mit HeyGen bieten AI-Avatare ansprechende und konsistente Präsentatoren für die Mitarbeitereinführung und technische Schulung, was ein professionelles und personalisiertes Schulungserlebnis gewährleistet. Sie helfen L&D-Teams, Kompetenzlücken effizient zu schließen, indem sie komplexe Informationen zugänglicher und einprägsamer machen.

Ist HeyGen mit bestehenden Learning Management Systemen für die Bereitstellung von Schulungsvideos kompatibel?

Absolut. HeyGen-Schulungsvideos können in verschiedenen branchenüblichen Formaten, einschließlich SCORM und MP4, exportiert werden, was eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Learning Management Systeme für eine effiziente Bereitstellung und Nachverfolgung ermöglicht. Diese Fähigkeit vereinfacht die Verteilung für L&D-Teams.

Bietet HeyGen mehrsprachige Unterstützung für diverse Fertigungsbelegschaften?

Ja, HeyGen unterstützt die automatische Übersetzung und bietet umfangreiche Sprachsynthese-Funktionen in mehreren Sprachen, was die Erstellung lokalisierter Schulungsvideos für eine vielfältige und globale Fertigungsbelegschaft erleichtert. Dies gewährleistet eine effektive Kommunikation und personalisierte Schulungsinhalte weltweit.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo