4

Step 4

Exportieren und teilen Sie Ihre Anleitung

Finalisieren Sie Ihr Tutorial, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis und die Qualität auswählen. Verwenden Sie die Funktion "Größenanpassung und Exporte", um Ihr Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten und sicherzustellen, dass Ihr umfassender "AI Machinery Tutorial Generator" für "Schulung und Bildung" oder den operativen Einsatz bereit ist.