Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Produktlaunch-Video für E-Commerce-Unternehmer, das dynamische Aufnahmen ihres neuen Artikels vor einem modernen Hintergrund und mit energetischer Musik zeigt. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um eine überzeugende visuelle Erzählung zu schaffen, die ihr Produkt effektiv über einen "AI-Video-Macher" positioniert.
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Social-Media-Werbekampagnenstück vor, das sich an Marketingmanager lokaler Dienstleistungsunternehmen richtet, bei dem ein professioneller "AI-Avatar" einen neuen Service mit ansprechenden Grafiken und motivierender Musik erklärt. Stellen Sie sicher, dass ihre "Werbevideos" maximale Reichweite erzielen, indem Sie HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen nutzen, um "Inhalte mit AI zu generieren".
Produzieren Sie ein klares und prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für Startup-Gründer, die "kostengünstige Lösungen" suchen. Veranschaulichen Sie ihr einzigartiges Wertversprechen mit einfachen, professionellen Visuals und einem ruhigen Hintergrundsound. Profitieren Sie von HeyGens "Sprachgenerierung", um ihre Botschaft klar zu artikulieren, und "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Produktion, um "Promo-Videos zu erstellen".
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI Promo-Video-Macher für lokale Unternehmen funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Werbevideos für Ihr lokales Unternehmen in nur vier einfachen Schritten und verwandeln Sie Ihre Ideen in ansprechende visuelle Inhalte, die Aufmerksamkeit erregen.

Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihren Text ein oder nutzen Sie AI, um Inhalte zu generieren. Die Text-to-Video aus Skript-Funktion unserer Plattform verwandelt Ihre Worte in die Grundlage Ihres Werbevideos und macht Sie sofort zu einem AI-Video-Macher.
Wählen Sie Vorlagen und Branding
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen & Szenen. Diese Vorlagen bieten einen schnellen Einstieg in die Erstellung visuell ansprechender Werbevideos, die auf lokale Unternehmen zugeschnitten sind.
Fügen Sie Medien und Sprachübertragung hinzu
Verbessern Sie Ihre Werbevideos, indem Sie relevante Medien aus unserer Bibliothek oder Ihren Uploads hinzufügen. Nutzen Sie unsere Sprachgenerierungsfunktion, um Ihre Botschaft klar und professionell zu erzählen.
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihre hochwertige Kreation mühelos über Social-Media-Werbekanäle, um Ihr Publikum zu erreichen.

Präsentieren Sie lokale Kundenerfolgsgeschichten

Heben Sie positive Kundenerfahrungen mit überzeugenden AI-Videos hervor, um Vertrauen aufzubauen und neue Kunden für Ihr lokales Unternehmen zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinem Unternehmen helfen, effektiv Werbevideos zu erstellen?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI Promo-Video-Macher, der es Ihnen ermöglicht, hochwertige Werbevideos einfach mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-to-Video-Funktionen zu erstellen. Es ist eine ideale und kostengünstige Lösung für kleine Unternehmen und E-Commerce-Marken, die schnell ansprechende Inhalte für Social-Media-Werbung und Produkteinführungen produzieren möchten.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung von AI-Werbevideos zu vereinfachen?

HeyGen bietet einen intuitiven Online-Video-Macher mit professionell gestalteten Vorlagen, Text-to-Video-Generierung aus Skripten und AI-generierten Sprachübertragungen, um professionelle Werbevideos zu erstellen. Sie erhalten auch kreative Kontrolle durch Branding-Optionen, eine umfassende Medienbibliothek und nahtlose Exportoptionen.

Ist HeyGen geeignet, um AI-Promo-Videos und Marketingkampagnen für lokale Unternehmen zu erstellen?

Absolut! HeyGen ist darauf ausgelegt, lokale Unternehmen und E-Commerce-Vorhaben zu befähigen, wirkungsvolle AI-Promo-Videos und Marketingkampagnen zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht die Erstellung von Inhalten mit AI und hilft Ihnen, Kunden anzuziehen und Ihr Geschäft mit beeindruckender visueller Generierung und Marketing-Erzählungen zu erweitern.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videos an die Identität meiner Marke anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen und einen einfachen Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Werbevideos anzupassen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben anwenden und verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, um effektive Marketingkampagnen und erhöhte Markenbekanntheit zu erreichen.

