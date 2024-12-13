Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, lebendig und optimistisch, das sich an vielbeschäftigte K-12-Lehrer richtet. Ein enthusiastischer AI-Avatar, der mit einer freundlichen Stimme spricht, demonstriert, wie ein AI-Lektionsgenerator ihnen Stunden sparen kann, indem er komplexe Themen mühelos in ansprechende Inhalte verwandelt. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein und vielfältige Klassenzimmer zeigen, in denen Lehrer sich auf die Interaktion mit den Schülern konzentrieren können, anstatt auf die Planung.

