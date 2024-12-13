Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie unser AI Legal Explainer Generator juristische Texte vereinfachen kann, indem er komplexe Klauseln in verständliche Informationen umwandelt. Der visuelle Stil sollte professionell und beruhigend sein, mit klaren Grafiken und einer ruhigen Stimme, die leicht mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion produziert werden kann.

