Stellen Sie sich vor, Sie erstellen mühelos fesselnde Mini-Kurse, die Ihr Publikum begeistern. Dieses 45-sekündige Video, das sich an vielbeschäftigte Unternehmer und Online-Inhaltsersteller richtet, sollte einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen Übergängen und einer energetischen, inspirierenden Stimme bieten, die demonstriert, wie ein KI-Lern-Generator die schnelle Entwicklung von Inhalten ermöglicht. Zeigen Sie den nahtlosen Prozess der Umwandlung von Ideen in ansprechende Videolektionen mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, wobei Geschwindigkeit und Kreativität betont werden.

Beispiel-Prompt 1
Für Unternehmensschulungen und Pädagogen, die ihr Curriculum modernisieren möchten, erfordert dieses 60-sekündige Video eine professionelle und elegante visuelle Ästhetik, begleitet von einer informativen, selbstbewussten Stimme. Veranschaulichen Sie, wie ein KI-Lern-Generator trockenes Material in interaktive Kurse verwandeln kann, und heben Sie die Fähigkeit der Plattform hervor, ansprechende Lernerfahrungen zu schaffen. Das Video sollte zeigen, wie die KI-Avatare von HeyGen Bildungsinhalte zum Leben erwecken und eine persönliche Note gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Dieses 30-sekündige Video soll bei Fachexperten und Kleinunternehmern Anklang finden und betonen, wie komplexe Konzepte in leicht verdauliche Mikro-Lernmodule vereinfacht werden können. Verwenden Sie einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit klaren Infografiken und einer freundlichen, ermutigenden Stimme, die die Effizienz eines KI-Lern-Generators bei der Straffung der Erstellung von Bildungsinhalten erklärt. Demonstrieren Sie die Einfachheit der Produktion hochwertiger Audio-Narrationen für diese prägnanten Lektionen durch die Sprachgenerierung von HeyGen.
Beispiel-Prompt 3
Inspirieren Sie Online-Kursersteller und Marketingteams mit einem 50-sekündigen Video, das das kreative Potenzial eines KI-Lern-Generators zur Entwicklung fesselnder Bildungsinhalte enthüllt. Verwenden Sie einen filmischen und inspirierenden visuellen Stil, der vielfältige Lernumgebungen zeigt, gepaart mit einer aufbauenden, motivierenden Stimme und begleitender Musik. Heben Sie hervor, wie die Plattform bei der Erstellung interaktiver Quizze und Bewertungen hilft und nahtlos die Untertitel von HeyGen integriert, um die Zugänglichkeit und das Engagement für ein breiteres Publikum zu verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Lern-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Wissen mühelos in fesselnde Online-Kurse mit unserer KI-gestützten Plattform, die für nahtlose Erstellung und Bereitstellung entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Kurs mit KI
Nutzen Sie den KI-Lern-Generator, um schnell den Umriss und Entwurf Ihrer Kursinhalte zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Thema ein, und die Plattform hilft Ihnen, ansprechende Lektionen zu strukturieren.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende interaktive Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Lernerlebnis, indem Sie einfach Quizze und interaktive Kurse integrieren. Entwerfen Sie Bewertungen und Aktivitäten, um das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden zu steigern.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Videolektionen
Nutzen Sie den integrierten KI-Video-Generator, um hochwertige Videoinhalte aus Ihren Skripten zu produzieren. Wählen Sie KI-Avatare und Sprachübertragungen, um dynamische und personalisierte Lektionen zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen Ihres Kurses
Exportieren Sie Ihren vollständigen Kurs als SCORM-Paket für die nahtlose Integration in jedes Learning Management System (LMS). Verfolgen Sie den Fortschritt und das Engagement der Lernenden mit integrierten Analysen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Lernenden-Engagement steigern

Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um Lernende zu fesseln, die Teilnahme zu fördern und die Wissensbehaltung in allen Schulungsprogrammen sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der KI-Video-Generator von HeyGen Bildungsinhalte verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Videoinhalte zu erstellen und Ihre Lernmaterialien und Online-Kurse mühelos zu transformieren. Nutzen Sie unsere KI-Avatare und professionellen Vorlagen, um dynamische visuelle Inhalte zu erzeugen, die Ihre Bildungserfahrungen für Schüler oder Mitarbeiter ansprechender und effektiver machen.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, KI-Avatare, Hintergründe anzupassen und Ihr eigenes Logo und Farben zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität oder dem Kursästhetik übereinstimmen und einzigartige und professionelle visuelle Inhalte bieten.

Ist es einfach, mit HeyGen professionelle Videos für die Kurserstellung zu produzieren?

Absolut, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion mit seiner intuitiven Text-zu-Video-Funktionalität und der KI-gestützten Sprachgenerierung. Sie können schnell professionelle Videos erstellen, komplett mit automatischen Untertiteln, was es zu einem idealen Werkzeug für die Kurserstellung macht, um fesselnde Lektionen ohne vorherige Videoerfahrung zu erstellen.

Kann HeyGen bestehende Medien integrieren und für verschiedene Lernplattformen verwendet werden?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, nahtlos Elemente aus seiner umfangreichen Mediathek oder Ihrem eigenen Bestand in Ihre Videos zu integrieren. Mit flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedenen Exportoptionen kann Ihr Videoinhalt leicht für mehrere Lernplattformen angepasst werden, einschließlich der Integration in ein LMS oder für die Kundenbildung.

