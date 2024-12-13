Stellen Sie sich ein fesselndes 45-sekündiges Produktlaunch-Video vor, das sich an Startups und Marketingteams richtet und einen neuen AI-Launch-Video-Generator vorstellt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und modern sein, begleitet von einem mitreißenden Musiktrack und einer klaren, enthusiastischen Stimme. Zeigen Sie, wie einfach es ist, Ideen in beeindruckende visuelle Darstellungen zu verwandeln, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen und die Geschwindigkeit und Effizienz der Erstellung hervorheben.

Video Generieren