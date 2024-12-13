AI-Job-Posting-Video-Maker: Revolutionieren Sie Ihr Recruiting
Ziehen Sie Top-Talente an und verbessern Sie Ihre Arbeitgebermarke mit automatisierten Rekrutierungsvideos, die lebensechte AI-Avatare enthalten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Video, das sich an Recruiter und Marketingteams richtet und sich darauf konzentriert, ihre Arbeitgebermarke durch Social-Media-Recruiting zu verbessern. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit vielfältigen Unternehmens-Kulturvisualisierungen aus einer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von einem mitreißenden Soundtrack. Die Erzählung sollte hervorheben, wie ein AI-Recruitment-Video-Creator Top-Talente anziehen kann, wobei die Vielseitigkeit von HeyGens Vorlagen & Szenen für anpassbares Branding betont wird.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an vielbeschäftigte HR-Teams und Einstellungsmanager richtet und die Effizienz der Automatisierung bei der Erstellung von 'Ein Tag im Leben'-Videos veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte warm und authentisch sein, reale Aufnahmen mit professionellen Grafiken und einer freundlichen AI-Stimme mischen, um die Zuschauer zu führen. Dieses Video wird demonstrieren, wie HeyGens AI-Avatare und Sprachausgabenerzeugung den Prozess vereinfachen können, um das Recruiting ansprechender zu gestalten.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für kleine bis mittelständische Unternehmen und HR-Generalisten, das die Einfachheit zeigt, eine einfache Stellenbeschreibung in ein ansprechendes Rekrutierungsvideo zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte klar und unkompliziert sein, mit animierten Textüberlagerungen und dynamischen Szenenübergängen, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben, unterstützt von professionellem Audio. Das Video wird deutlich zeigen, wie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion jeden befähigt, ein AI-Job-Posting-Video-Maker zu werden, komplett mit anpassbarem Branding.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Rekrutierungsvideoanzeigen.
Erstellen Sie schnell überzeugende AI-Job-Posting-Videos, die erstklassige Talente anziehen und die Bewerbungsraten für offene Stellen steigern.
Verbessern Sie Social-Media-Recruiting-Bemühungen.
Produzieren Sie dynamische Video-Stellenbeschreibungen für soziale Plattformen, um die Reichweite und das Engagement mit potenziellen Bewerbern zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine Rekrutierungsvideoinhalte verbessern?
HeyGens AI-Recruitment-Video-Creator ermöglicht es HR-Profis, ansprechende Video-Stellenbeschreibungen mit lebensechten AI-Avataren und anpassbarem Branding zu erstellen. Dies hilft, Bewerber anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke auf Social-Media-Recruiting-Plattformen zu stärken.
Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Job-Posting-Video-Maker?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Video-Stellenbeschreibungen, indem Sie die Erstellung aus einem Skript automatisieren können. Unser leistungsstarker AI-Video-Maker wandelt Text in professionelle Videos um, komplett mit AI-Stimmen und intelligenter Skripterstellungshilfe, was wertvolle Zeit für Recruiter spart.
Kann ich meine Video-Stellenbeschreibungen mit HeyGens AI-Video-Maker anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Video-Stellenbeschreibungen, einschließlich anpassbarem Branding mit Ihrem Logo und Farben. Sie können aus verschiedenen Vorlagen und Szenen wählen, diverse AI-Avatare einbinden und Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen.
Wie unterstützt HeyGen Social-Media-Recruiting-Bemühungen?
HeyGens Recruitment Video AI ist ideal für Social-Media-Recruiting und ermöglicht es HR-Profis, dynamische Inhalte wie 'Ein Tag im Leben'-Videos und Erklärvideos zu erstellen. Diese ansprechenden Videos ziehen effizient Bewerber an und präsentieren Ihre Unternehmenskultur.